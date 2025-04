McLaren heeft na vijf van de 24 Grands Prix al een flinke voorsprong op kunnen bouwen in het constructeurskampioenschap. Bijna niemand twijfelt er dan ook over dat de papajakleurige MCL39 de beste auto op de grid van de Formule 1 is. Hun eigen coureur Lando Norris is echter een uitzondering, want hij vindt dat de Red Bull van Max Verstappen sneller is, maar ploegmaatje Oscar Piastri spreekt hem tegen.

Norris won de seizoensopener in Australië voor Verstappen na een foutje van Piastri in glibberige omstandigheden. De laatstgenoemde maakte het in China goed door daar vanaf de pole te domineren. Verstappen was in Japan aan de beurt en ging voor het thuispubliek van motorleverancier Honda met de zege aan de haal. Piastri won vervolgens in Bahrein en Saoedi-Arabië om zo de leiding in het kampioenschap over te nemen van Norris. McLaren heeft al 188 punten verdiend, 77 meer dan Mercedes die met George Russell en Kimi Antonelli consistent punten halen. Red Bull ligt maar liefst 99 punten achter, omdat de tweede wagen - eerst met Liam Lawson achter het stuur en daarna met Yuki Tsunoda - slechts 2 punten heeft behaald. Desondanks beweert Norris dat Red Bull de overhand heeft ten opzichte van McLaren, maar Piastri kan zich daar niet in vinden.

Artikel gaat verder onder video

Mensen verzinnen onzin over McLaren

"Ik weet niet waarom mensen steeds zo verrast zijn", begon Norris tegenover Sky Sports F1. Wijzend naar de Red Bull, vervolgde de Brit: "Ze zijn net zo snel als wij in de meeste sessies en ze zijn net zo snel als wij in de race. Puur omdat wij ook snel zijn in de trainingen, verzinnen mensen allerlei van dit soort onzin. Maar goed, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar wij geloven niet dat we ver voor liggen, zoals ook is laten zien. Ik denk dat Max waarschijnlijk het snelst was, als hij die tijdstraf van 5 seconden niet had gekregen, dus we hebben werk aan de winkel."

Piastri is het niet eens met Norris

"Nee, ik denk dat onze auto nog steeds sneller is", reageerde Piastri op de uitspraken van zijn teamgenoot. "Het was wel lastig in de vuile lucht. Max was sneller dan verwacht in de race. Over één rondje verbaasde het me niet enorm om te zien dat Max snel was, maar in de race had ik niet verwacht dat ik zo erg zou worstelen aan het einde van de stint op de mediums. Daar moeten we aan werken. Maar ik denk dat onze auto nog steeds heel goed is. Wanneer je de lay-out hier [Djedda] vergelijkt met Suzuka, dan lijken ze het meest op elkaar, en het zijn de twee circuits waar Max en Red Bull dichter bij zaten, maar volgens mij hebben wij nog een voorsprong."

Meer Verstappen-nieuws

Verstappen over ambities met eigen team: "Stap voor stap willen we daar meedoen"

Minardi wilde nog zwaardere straf voor Verstappen: 'Drive-through was beter geweest'

'Red Bull krijgt steeds meer grip op bandenslijtage en verwacht sprong met updates'

Manager Vermeulen gespot bij Alpine: nieuwe optie voor Verstappen?

'Verstappen kan ontsnappingsclausule activeren als hij tijdens zomerstop buiten top twee staat'

Gerelateerd