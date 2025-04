Hoewel Max Verstappen heeft aangegeven niet bezig te zijn met een toekomst buiten Red Bull Racing, kan hij volgens The Race wél zijn ontsnappingsclausule activeren tijdens de zomerstop, als de stand in het kampioenschap blijft zoals die nu is.

Het Oostenrijkse team is volgens het medium om meerdere redenen bezig om de RB21 te verbeteren. Zo wil de renstal in de eerste plaats een serieuze uitdaging vormen voor McLaren. Bovendien melden hooggeplaatste bronnen aan The Race dat Verstappen zijn ontsnappingsclausule kan activeren als hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat, wat op dit moment het geval is.

Ontsnappingsclausule Verstappen

Verstappen staat momenteel derde in het kampioenschap, maar Red Bull lijkt er alles aan te doen om de Nederlander minimaal in de top twee te houden. Op die manier kan hij namelijk niet onder zijn contract uit. Red Bull werkt met man en macht aan prestatieverbeteringen, en de strengere controles op flexibele vleugels zouden daarbij mogelijk een keerpunt kunnen betekenen.

Mercedes en Aston Martin houden Verstappens situatie nauwlettend in de gaten. Dat zou samenvallen met de informele gesprekken die Christian Horner naar verluidt met George Russell heeft gevoerd.

