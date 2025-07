Piastri woest na zege Norris op Silverstone, McLaren ziet 'matennaaierij' bij Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond volledig in het teken van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Op Silverstone begon Max Verstappen vanaf pole position, nadat hij op zaterdag tijdens de kwalificatie een magistrale ronde op de mat had gelegd. In de race had de Red Bull-coureur echter geen profijt van deze startpositie, want hij finishte uiteindelijk als vijfde. De RB21 kwam totaal niet uit de verf op het kletsnatte circuit en Verstappen was zichtbaar aan het worstelen met de auto. Uiteindelijk was het Lando Norris die er met de zege vandoor ging, nadat teamgenoot Oscar Piastri een tijdstraf had gekregen voor een overtreding van de regels tijdens de safety car. De Australische coureur was na afloop pislink en wilde bij de interviews niet te veel zeggen, uit angst dat hij nog extra gestraft zou worden. Dit en meer lees in je in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Hülkenberg op het podium bij zege Norris op Silverstone, drama voor Verstappen

Lando Norris heeft de uiterst spectaculaire regenrace op Silverstone weten te winnen. Voor eigen publiek wist hij de natte omstandigheden het beste uit te buiten. De Brit verscheen op het podium samen met teamgenoot Oscar Piastri en Nico Hülkenberg. De Duitser pakte zijn eerste podium uit z'n loopbaan, terwijl Piastri een potentiële overwinning door het putje gespoeld zag worden nadat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg voor het overtreden van de regels achter de safety car. Max Verstappen kende op zijn beurt een dramatische race. Hij werd als vijfde afgevlagd, nadat hij vanaf pole position was vertrokken. Verstappen worstelde met zijn RB21 en kon geen grip en snelheid vinden. Lees hier de hele samenvatting van de Britse Grand Prix.

Piastri woest na moment met Verstappen op Silverstone en weigert iets te zeggen

Oscar Piastri had lange tijd de Grand Prix van Groot-Brittannië in handen en stevende af op een overwinning, maar een moment met Max Verstappen achter de safety car leverde hem een straf op - waardoor hij de potentiële overwinning vergooide. Na afloop was de Australiër woest, zo bleek uit de weinige woorden die hij sprak bij de podiuminterviews. "Ik ga niet veel zeggen, want dan breng ik mezelf in de problemen. Complimenten voor Nico [Hülkenberg, red.], hij is het hoogtepunt van de dag.", zo klonk hij duidelijk geïrriteerd. De interviewer, Jenson Button, probeerde nog door te vragen, maar het hielp niet. "Ik bedoel, je mag niet meer remmen blijkbaar onder de safety car. Nogmaals, ik ga niet veel hierover zeggen, want dan krijg ik problemen." Lees het hele artikel van de reactie Piastri op de Britse GP hier.

Hülkenberg verrast met eerste podium in chaotisch Silverstone: "Best wel ongelooflijk"

Het is Nico Hülkenberg gelukt om na 239 Grands Prix het podium te bereiken. In een knotsgekke editie van de race op Silverstone wist de 37-jarige Duitser zijn Kick Sauber op de baan te houden en als derde over de streep te komen. Na afloop was hij dan ook lyrisch. "Ja, dit voelt goed, en het zat er al een tijdje aan te komen. Ik wist altijd wel dat wij het in ons hadden en dat ík het in me had," legt 'The Hulk' uit. Ook hij kijkt op van de gebeurtenisvolle race. "Wat een race; ik moest van bijna de laatste plek komen. Ik moest het kunstje van vorig weekend herhalen. Het voelt echt onwerkelijk, om eerlijk te zijn. Ik weet niet precies hoe het allemaal gebeurde... hele gekke omstandigheden." Lees het hele artikel met de reactie van Hülkenberg hier.

Verstappen spreekt van "zorgwekkende" snelheid Red Bull en wist niets van straf Piastri

Max Verstappen vertrok vanaf pole op Silverstone, maar finishte uiteindelijk als vijfde. De Nederlander kende een moment achter de safety car met Oscar Piastri en dat leverde de McLaren-coureur een forse tijdstraf van tien seconden op. Verstappen onthulde na afloop dat hij helemaal niet wist dat Piastri gestraft was. "Ik hoorde pas na de race dat hij er eentje [een straf, red.] had gekregen. Niemand heeft mij dat verteld tijdens de race", zo vertelde Verstappen tegenover onder meer GPFans op Silverstone. Lees het hele artikel met de reactie van Verstappen op de race hier.

McLaren twijfelt aan intenties Verstappen bij straf Piastri: 'Laat het erger lijken dan het is'

Max Verstappen speelde mogelijk een grotere rol in het incident met Oscar Piastri achter de safety car op Silverstone dan aanvankelijk werd gedacht. Piastri ontving een tien seconden tijdstraf omdat hij te hard in de ankers ging en daardoor een gevaarlijke situatie creëerde. McLaren-teambaas Andrea Stella suggereert dat Verstappen het er misschien iets erger uit liet zien dan dat het daadwerkelijk was. "We zullen moeten kijken of andere concurrenten de situatie erger lieten lijken dan hij daadwerkelijk was. We weten dat sommige concurrenten de neiging hebben om het te laten lijken alsof er ernstige overtredingen worden begaan, terwijl dat niet het geval is", zo zei Stella. Lees het hele artikel van Stella over de tijdstraf hier.

Social media accepteert Norris niet als winnaar van Britse Grand Prix

Op social media heeft men hard uitgehaald richting Lando Norris (25) en de FIA. De Britse coureur van McLaren wist de Grand Prix van Groot-Brittannië te winnen, maar op X is men ervan overtuigd dat hij hier een handje bij werd geholpen. "Wat een grap. Deze winst is duidelijk aan Norris gegeven", zo schrijft iemand. "Hij is zich volledig bewust dat hij de overwinning heeft gekregen en absoluut niet verdiende", zo klinkt het in een andere reactie onder de officiële winnaarspost van de Formule 1 op X. "Dingen die gegarandeerd zijn in het leven: de dood, belastingen en een Britse coureur die wint op Silverstone", zo schrijft weer een ander. Lees het hele artikel met de reacties op de zege van Norris hier.

