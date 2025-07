Max Verstappen (27) vertrok vanaf pole op Silverstone, maar finishte uiteindelijk als vijfde. De Nederlander kende een moment achter de safety car met Oscar Piastri (24) en dat leverde de McLaren-coureur een forse tijdstraf van tien seconden op. Verstappen onthulde na afloop dat hij helemaal niet wist dat Piastri gestraft was.

Verstappen had tijdens de Britse Grand Prix niet de snelheid om zijn pole position om te zetten in een overwinning. Al vrij vroeg in de race werd hij voorbijgestoken door Piastri, die daarna ook wegreed. Verstappen mazzelde dat er veel chaos was op de baan en dat hij via een safety car weer kon aansluiten op de staart van de Australiër. Tijdens dat safety car-moment trapte Piastri plots op de rem en daar kreeg van de stewards een tien seconden tijdstraf voor uitgedeeld. Verstappen werd echter niet door zijn team op de hoogte gesteld van deze straf. In het interview na afloop liet Verstappen weten dat hij pas na de race wist dat Piastri een tien seconden straf had gekregen.

Verstappen hoorde pas na de race van straf Piastri

"Ik hoorde pas na de race dat hij er eentje [een straf, red.] had gekregen. Niemand heeft mij dat verteld tijdens de race", zo vertelde Verstappen tegenover onder meer GPFans op Silverstone. Ook blikte hij terug op een moeizame race. "Om eerlijk te zijn wist ik niet wat ik moest verwachten. Het was gewoon heel moeilijk, al vanaf de eerste ronde. We konden niet echt een goede balans vinden. Ook op de inters versleten we onze banden gewoon te snel, zeker als je het vergelijkt met McLaren. Zij waren opnieuw op een ander niveau", aldus de Limburger.

Verstappen vond pace Red Bull "zorgwekkend"

Hij vervolgt: "Daarna had ik natuurlijk mijn moment [met de spin kort na de safety car, red.], wat alles een stukje moeilijker maakte. Maar zelfs toen ik achterop lag, op plek tien of elf, had ik ook niet echt de snelheid om naar voren te gaan. Dat was best wel zorgwekkend. Maar daarna maakte we de juiste keuzes, we bleven kalm en we bleven zo lang mogelijk buiten op de inters. Uiteindelijk werd ik vijfde en als je terugkijkt, is dat denk ik het beste wat we hadden kunnen doen, ook als je ziet wat er allemaal is gebeurd."

