Hülkenberg verrast met eerste podium in chaotisch Silverstone: "Best wel ongelooflijk"

Het is Nico Hülkenberg gelukt om na 239 Grands Prix het podium te bereiken. In een knotsgekke editie van de race op Silverstone wist de 37-jarige Duitser zijn Kick Sauber op de baan te houden en als derde over de streep te komen.

Hülkenberg vertrok zondagmiddag vanaf P19, maar wist ondanks de chaos op de baan het hoofd koel te houden en reed naar de derde plek. Dat ging echter niet zonder slag of stoot: halverwege de race moest hij een razendsnelle Lance Stroll voorbij en in de slotfase was Lewis Hamilton bezig het gat te dichten. Toch wist 'The Hulk' stand te houden en verzilverde hij eindelijk zijn langverwachte podiumplek.

Artikel gaat verder onder video

Blijdschap overheerst

"Ja, dit voelt goed, en het zat er al een tijdje aan te komen. Ik wist altijd wel dat wij het in ons hadden en dat ík het in me had," legt 'The Hulk' uit. Ook hij kijkt op van de gebeurtenisvolle race. "Wat een race; ik moest van bijna de laatste plek komen. Ik moest het kunstje van vorig weekend herhalen. Het voelt echt onwerkelijk, om eerlijk te zijn. Ik weet niet precies hoe het allemaal gebeurde... hele gekke omstandigheden." Toch zaten hij en het team er bovenop: "Het was een gevecht waarin ik moest overleven. We zaten er echt bovenop, met de juiste beslissingen op het juiste moment, en ik maakte geen fouten. Best wel ongelooflijk."

Hülkenberg lag lange tijd op P3, maar wilde nog niet aan het podium denken: "Vandaag was ik de hele dag in ontkenning, tot aan de laatste pitstop. Toen ik hoorde dat Lewis op een flink gat zat, dacht ik wel: dit is goed, ik heb wat ademruimte. Daarna kwam hij weer wat dichterbij, dus de druk stond er volop op. Het was een intense race, maar we braken niet en maakten geen fouten."

Gerelateerd