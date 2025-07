Piastri woest na moment met Verstappen op Silverstone en weigert iets te zeggen

Oscar Piastri (24) had lange tijd de Grand Prix van Groot-Brittannië in handen en stevende af op een overwinning, maar een moment met Max Verstappen (27) achter de safety car leverde hem een straf op - waardoor hij de potentiële overwinning vergooide. Na afloop was de Australiër woest, zo bleek uit de weinige woorden die hij sprak bij de podiuminterviews.

Piastri ving de race op Silverstone aan vanaf de tweede positie, achter polesitter Verstappen. Hoewel de Red Bull-coureur de start wist te overleven, kwam Piastri al snel dichterbij en kon hij er uiteindelijk voorbij. Enige tijd later kwam er een safety car op de baan en daar ging het gruwelijk mis voor Piastri met het oog op de overwinning. De Australiër trapte op de rem, waardoor Verstappen moest uitwijken en hem voorbijschoot. Verstappen gaf de plek terug en het moment werd bekeken door de stewards van de FIA. Zij oordeelden dat Piastri de regels overtrad en gaven hem een tien seconden tijdstraf. Hierdoor ging de zege uiteindelijk naar titelrivaal Lando Norris en niet naar Piastri. Hij was woest na afloop.

Piastri verschijnt geïrriteerd bij gridinterviews op Silverstone

We hebben Piastri nog niet vaak over de zeik gezien, maar bij de gridinterviews - die werden afgenomen voor oud-coureur Jenson Button -, werd duidelijk dat hij absoluut niet blij was met zijn straf voor het moment met Verstappen. Piastri koos er dan ook voor om niet inhoudelijk te reageren. "Ik ga niet veel zeggen, want dan breng ik mezelf in de problemen. Complimenten voor Nico [Hülkenberg, red.], hij is het hoogtepunt van de dag.", zo klonk hij duidelijk geïrriteerd, maar wilde hij nog wel even het eerste podium van Hülkenberg in het zonnetje zetten. Vervolgens probeerde Button nog wat door te vragen over het moment met Verstappen achter de safety car en de daaropvolgende straf, maar met weinig succes.

Piastri boos op beslissing FIA-stewards

"Ik bedoel, je mag niet meer remmen blijkbaar onder de safety car. Nogmaals, ik ga niet veel hierover zeggen, want dan krijg ik problemen. Bedankt iedereen voor het komen, ook al was het niet mijn dag", zo was Piastri wederom kort van stof. Daarna liep hij weg richting de cooldown room.

