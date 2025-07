Max Verstappen speelde mogelijk een grotere rol in het incident met Oscar Piastri achter de safety car op Silverstone dan aanvankelijk werd gedacht. Piastri ontving een tien seconden tijdstraf omdat hij te hard in de ankers ging en daardoor een gevaarlijke situatie creëerde. McLaren-teambaas Andrea Stella suggereert dat Verstappen het er misschien iets erger uit liet zien dan dat het daadwerkelijk was.

Verstappen was zijn koppositie verloren aan Piastri toen het tweetal elkaar weer tegenkwam aan de achterkant van de safety car. Piastri mocht het tempo bepalen, maar vlak voordat de safety car naar binnen ging, trapte hij vol op de rem. De McLaren ging plots van 218 kilometer per uur naar 52 kilometer per uur. Verstappen schrok hiervan, moest uitwijken en kwam vóór Piastri terecht. Over de boordradio was duidelijk te horen dat de Red Bull-coureur zich een hoedje schrok van de actie van Piastri. De stewards van de FIA oordeelden dat Piastri gevaarlijk gedrag vertoonde en deelden een tien seconden tijdstraf uit. Stella vindt de straf nogal zwaar en zet zijn vraagtekens bij de intenties van Verstappen tijdens het incident. Hij wil dit onderzoeken.

Artikel gaat verder onder video

Dit is de F1-stand na de Grand Prix van Groot-Brittannië: Verstappen kruipt wegLees meer

FIA oordeelt dat Piastri gevaar vormde voor Verstappen

In het document van de FIA, waarin ze de straf voor Piastri toelichten, schreef men het volgende: "Toen de wedstrijdleider had aangegeven dat de safety car die ronde naar binnen zou komen en de lichten waren gedoofd, remde auto 81 plotseling hard (met een remdruk van 59,2 psi) en verminderde snelheid op het rechte stuk tussen bocht 14 en bocht 15, van 218 km/u naar 52 km/u. Hierdoor moest auto 1 uitwijken om een botsing te voorkomen. Dit leidde er tijdelijk toe dat auto 1 onvermijdelijk auto 81 inhaalde, een positie die hij direct weer teruggaf. Artikel 55.15 van het FIA Sportief Reglement vereist dat auto 81 vanaf het moment dat de lichten van de safety car uitgaan, met een constant tempo rijdt zonder plotseling te remmen of andere manoeuvres uit te voeren die mogelijk gevaar opleveren voor andere coureurs."

OOK INTERESSANT: Verstappen spreekt van "zorgwekkende" snelheid Red Bull en wist niets van straf Piastri

McLaren trekt beweegredenen Verstappen in twijfel

Volgens de FIA was de actie van Piastri dus gevaarlijk voor Verstappen, maar ziet Stella dat ook zo of denkt hij dat Verstappen bewust overdreef in het 'voorkomen van een botsing'? "We zullen moeten kijken of andere concurrenten de situatie erger lieten lijken dan hij daadwerkelijk was. We weten dat sommige concurrenten de neiging hebben om het te laten lijken alsof er ernstige overtredingen worden begaan, terwijl dat niet het geval is", zo wijst Stella in gesprek met onder meer GPFans naar Verstappen, zonder hem direct bij naam te noemen. "Er zijn dus een aantal dingen die we moeten bekijken."