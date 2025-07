Op social media heeft men hard uitgehaald richting Lando Norris (25) en de FIA. De Britse coureur van McLaren wist de Grand Prix van Groot-Brittannië te winnen, maar op X is men ervan overtuigd dat hij hier een handje bij werd geholpen. "Wat een grap. Deze winst is duidelijk aan Norris gegeven", zo klinkt het onder meer.

Hij startte als nummer drie op de grid en ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor. Norris zag concurrenten Max Verstappen en Oscar Piastri in de problemen komen en profiteerde maximaal door de zege binnen te slepen. Norris deed dit voor eigen publiek, want hij werd geboren in de Engelse stad Bristol. Hoewel hij in principe een foutloze race reed, kon hij na afloop niet op sympathie rekenen bij de fans. Velen zijn van mening dat Norris de overwinning niet verdiende. Sommigen gaan nog een stapje verder en beschuldigen de FIA van matchfixing. Volgens hen is het wel heel toevallig allemaal en moest er gewoon een Britse coureur winnen. Zo werd Oscar Piastri bestraft en werd de DRS ingeschakeld precies op het moment dat Norris achter Verstappen zat. Op X klinkt het geluid dat het net allemaal iets te toevallig is.

Artikel gaat verder onder video

X accepteert Norris niet als winnaar op Silverstone en wijst naar FIA

"Wat een grap. Deze winst is duidelijk aan Norris gegeven", zo schrijft iemand. "Hij is zich volledig bewust dat hij de overwinning heeft gekregen en absoluut niet verdiende", zo klinkt het in een andere reactie onder de officiële winnaarspost van de Formule 1 op X. "Dingen die gegarandeerd zijn in het leven: de dood, belastingen en een Britse coureur die wint op Silverstone", zo schrijft weer een ander. "Norris z'n overwinning is diefstal", gaat het verder. En het houdt maar niet op. "Felicitaties aan Lando FIAwins", gaat de klachtenregen verder. "Oscar is de echte winnaar", klinkt het ook. "Oscar Piastri is bestolen vandaag. He verdiende het niet om een tien seconden tijdstraf te krijgen."

Bekijk een greep uit de talloze reacties hieronder:

congrats to Stewards for the win, cause Norris can’t win on his own — Gabriel (@saintliberte) July 6, 2025

Only won because of the British MaFIA — Ignition Australia (@Ignition_AU) July 6, 2025

Oscar Piastri was robbed today. He did not deserve the 10 second penalty. — Antonio Diogo (@Antonio_Diogo74) July 6, 2025

Congrats to Lando FIAwins! — TheGoodBoy (@TheBoysgut) July 6, 2025

I'm a VER fan. What PIA did before the restart was a bit erratic but didn't deserve such a penalty. NOR's win is a robbery. — 𝐎𝐥𝐢Ⓟ (@oliprn10) July 6, 2025

Things guaranteed in life: death, taxes, and a British driver winning Silverstone. — B.B. Bundy (@BB_Bundy) July 6, 2025

Total jokeshop. Clearly gifted the win to Norris. — Bomber (@Bomber0601) July 6, 2025

Common FIA L — C.C_TheDemon23 (@cbird236) July 6, 2025

Lando didn't deserve that win — Me (@ausgreen) July 6, 2025

Another gifted win — SzymonP (@Szymon03104325) July 6, 2025

