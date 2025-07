Lando Norris heeft de uiterst spectaculaire regenrace op Silverstone weten te winnen. Voor eigen publiek wist hij de natte omstandigheden het beste uit te buiten. De Brit verscheen op het podium samen met teamgenoot Oscar Piastri en Nico Hülkenberg. De Duitser pakte zijn eerste podium uit z'n loopbaan. Max Verstappen kende een dramatische race. Hij werd als vijfde afgevlagd.

De race op Silverstone begon onder half natte omstandigheden en daarom liet het hele veld de inters on haar auto schroeven. Maar na de formatieronde dacht een aantal coureurs dat de overstap naar slicks wellicht meer voordeel zou opleveren - en dus doken ze naar binnen. Dit gold voor onder meer Leclerc, Russell en Hadjar. Verstappen deed dit niet en vertrok daarom vanaf pole op de inters. De Nederlander kwam goed weg en behield de leiding, maar achterin het veld ging het mis. Lawson crashte na een botsing met Ocon. Colapinto, die vanuit de pitstraat zou starten, reed helemaal niet weg bij de start en dus hadden we al snel twee uitvallers. Het leverde een kortstondige virtual safety car op.

Bortoleto derde uitvaller, Verstappen heeft het zwaar

De race was nog niet hervat of de volgende coureur lag naast de baan. Bortoleto stond ernaast. De Braziliaan glibberde van de baan en raakte met de achterkant de muur. Ook voor hem zat de Britse Grand Prix er zodoende al snel op. Bij de volgende hervatting raakte Verstappen uiteindelijk de leiding kwijt aan Piastri. Verstappen had geen grip en moest zich na een paar ronden gewonnen geven. De regen nam toe en ook Norris ging aan Verstappen voorbij, maar toen beide heren naar binnen doken voor nieuwe inters, kwam Verstappen er in de pitstraat weer voor. De grote winnaars op dat moment waren Stroll en Hülkenberg, die respectievelijk op de vierde en vijfde positie reden.

Regen neemt toe op Silverstone, Hadjar crasht hard

De regen werd vervolgens dusdanig heftig, dat de FIA besloot een safety car op de baan te roepen. Dit was in het voordeel van Verstappen, die hierdoor zijn achterstand van acht seconden op Piastri zag verdampen. De safety car was een logische keuze, want de regen en de bijbehorende spray waren extreem. Toen de race na een paar ronden weer hervat werd, ging het gruwelijk mis bij Hadjar. Door de spray zag hij helemaal niets en klapte hij plots vol op de achterkant van Antonelli, wat resulteerde in een flink crash voor de coureur van Racing Bulls. Wederom werd de safety car op de baan geroepen.

Verstappen spint, Piastri gestraft voor moment onder safety car

Bij de herstart gebeurde er iets vreemds. Piastri leek vol op de rem te trappen, waardoor Verstappen per ongeluk voor hem terechtkwam. Verstappen liet Piastri weer voor en de Australiër ging toen plots op z'n gas. Verstappen spinde en verloor flink wat plekken, hij viel terug naar de elfde positie. De stewards noteerden het incident met Piastri en deelden uiteindelijk een tien seconden tijdstraf uit. Op datzelfde moment viel ook Antonelli uit, die toch te veel schade bleek te hebben van de eerdere botsing met Hadjar.

Tsunoda gestraft door FIA, Alonso als eerste naar slicks

Vervolgens deelde de stewards ook nog een straf uit aan Tsunoda, die rondreed op de laatste plaats. De Japanner kreeg tien seconden aan zijn broek voor een incident met Bearman. Hij tikte de Haas-coureur in de rondte. Vervolgens droogde de baan wat op en werd de DRS weer toegestaan. Hülkenberg maakte hier direct gebruik van om Stroll in te halen voor de derde plaats. Hamilton ging ook aan Stroll voorbij en ging naar de vierde positie. Terwijl Hamilton vervolgens naar de achterkant van Hülkenberg toe kroop, dook Alonso als eerste van het veld naar binnen voor slicks.

F1-coureurs stappen over naar slicks

Enkele ronden later doken er meer coureurs naar binnen voor slicks, waaronder ook Verstappen, die overstapte naar de medium band en op de negende positie terugkwam op de baan. Hülkenberg koerste in de tussentijd knap op zijn allereerste podiumplek af, al voelde hij wel de hete adem van Hamilton in z'n nek. Verstappen klaagde over een "volledig onbestuurbare" auto, maar reed wel weer op de zesde plaats in de slotfase van de race.

Norris wint, Hülkenberg op podium en Verstappen vijfde in Silverstone

Uiteindelijk kwam Norris als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Piastri. De derde podiumplek kwam uiteindelijk knap in handen van Hülkenberg, die hiermee zijn eerste podium ooit wist te veroveren. Verstappen kende een dramatische race op Silverstone, maar wist de schade te beperken tot de vijfde positie. Hamilton werd als vierde afgevlagd. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Gasly, Stroll, Alonso, Albon en Russell.

