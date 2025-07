Max Verstappen (27) heeft na de wederom teleurstellend verlopen Grand Prix van Groot-Brittannië gereageerd op zijn toekomst. De Nederlander wilde niet uitsluiten dat hij vertrekt bij Red Bull Racing na dit seizoen. Dit zei hij bij de microfoon van onder meer Sky Sports.

De laatste weken gaat het over bijna niets anders dan de toekomst van Verstappen. Hij wordt vaker dan ooit in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het is geen geheim dat zijn management al gesprekken heeft gevoerd met Toto Wolff, maar beide partijen willen niet echt concreet worden in wat er nu gaat gebeuren. Na de uiterst teleurstellend verlopen Grand Prix van Oostenrijk namen de geruchten een vlucht en zou Verstappen onderweg zijn naar Mercedes. Op Silverstone kreeg Verstappen dan ook tal van vragen over zijn toekomst, maar de regerend wereldkampioen wilde er niet veel over kwijt. Dat deed hij ook zojuist bij Sky Sports niet, maar zijn reactie liet wel ruimte voor speculatie.

"Het leven gaat door" stelt Verstappen, maar waar?

De Britse Grand Prix leek kansen te bieden na de verrassende pole position op zaterdag, maar ook op een kletsnat circuit leek de RB21 niet uit de verf te komen. Verstappen worstelde constant met de auto en kwam meermaals met de schrik vrij. Uiteindelijk finishte hij nog als vijfde, maar het had wederom veel erger kunnen zijn, ook als je kijkt naar het resultaat van teamgenoot Yuki Tsunoda. "We vechten toch niet voor het kampioenschap, dus het maakt niet uit. Het leven gaat door", zo reageerde Verstappen na afloop op Silverstone bij de pers.

Verstappen wil "niet praten" over toekomst na drama op Silverstone

Vervolgens kreeg de Nederlander de vraag: "Het leven gaat door, maar bij Red Bull of ergens anders?" Het antwoord van Verstappen was wederom vaag en niet duidelijk, wat de geruchtenmolen weer verder kan aanzwengelen. "Ik kies ervoor daar niet over te praten", zo was het antwoord van Verstappen.

