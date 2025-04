Max Verstappen kijkt nog altijd zijn ogen uit als hij de groei van Oscar Piastri beschrijft. De Australiër zit pas in zijn derde jaar in de Formule 1, maar is na de Grand Prix van Saoedi-Arabië de nieuwe leider in het kampioenschap.

Na afloop van de wedstrijd ging het vooral over het incident in de eerste ronde tussen Verstappen en Piastri, maar de Australiër heeft in 2025 een flinke stap voorwaarts gezet. Zo wist Piastri de race in China al op zijn naam te schrijven en lijkt hij binnen het McLaren-duo degene te zijn die in topvorm verkeert. Verstappen gaf vorig jaar al aan dat Piastri nauwelijks op fouten te betrappen is, en ook tijdens de persconferentie in Djedda is de Nederlander lovend.

Artikel gaat verder onder video

Piastri op weinig fouten te betrappen

"Ik geloof dat ik het al eerder heb gezegd. Mensen vergeten soms een beetje - vorig jaar was pas zijn tweede seizoen. Nu zit hij in zijn derde jaar, en hij is erg solide," opent Verstappen. Van Piastri wordt gezegd dat hij een koele kikker is, en dat beaamt de viervoudig wereldkampioen. "Hij is heel rustig in zijn benadering, en dat waardeer ik. Dat zie je ook terug op de baan. Hij presteert wanneer het moet, maakt nauwelijks fouten en dat is precies wat je nodig hebt als je voor een kampioenschap wilt strijden."

Webber heeft de Jos Verstappen-rol

De ervaring van vader Jos hielp Verstappen in zijn beginjaren om fouten te vermijden, en een soortgelijke rol vervult manager Mark Webber nu bij Piastri. "En ik denk dat Mark naast hem een grote steun is. Dat is geweldig. Mensen leren van hun eigen carrière – dat had ik ook met mijn vader, en Mark adviseert Oscar. Uiteindelijk gebruikt Oscar zijn eigen talent, en dat is prachtig om te zien," aldus Verstappen.

Gerelateerd