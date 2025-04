Rookies 2025: Antonelli blijft indruk maken, Doohan en Lawson nog zoekende

In F1 hebben we dit seizoen zes coureurs die hun eerste volledige seizoen in F1 meemaken. Deze coureurs zullen snel moeten wennen aan de koningsklasse om te kunnen presteren. Wie doet dit tot nu toe het best?

Na een pittige opening van het seizoen op circuits waar de coureurs, die vaak uit F2 of F3 komen, nog nooit of amper op gereden hadden, waren de afgelopen twee raceweekenden voor de coureurs weekenden met circuits waar ze al wel ervaring op hadden en wel eerder op actief waren geweest. Het zal ze wat meer zelfvertrouwen hebben gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Andrea Kimi Antonelli

Niemand kan om Andrea Kimi Antonelli heen in wat toch wel een sterke groep eerstejaars is. Antonelli was tijdens de eerste twee raceweekenden goed en heeft deze lijn tijdens de triple header doorgetrokken. Antonelli werd zesde, elfde en zesde en werd in Bahrein vooral door de strategie van Mercedes in de steek gelaten. Dit kostte hem ongeveer een positie ergens tussen P6-P8 in die race. Daar waar Antonelli zeker niet foutloos is geweest dit seizoen, staat hij met 38 punten en vier van de vijf races in de top tien (vijf als Mercedes dus niet in de fout was gegaan) erg stabiel en consistent te presteren voor een jonge coureur die bezig is aan zijn eerste seizoen.

Isack Hadjar

Isack Hadjar heeft duidelijk laten zien dat de auto van Racing Bulls een goede auto is voor de zaterdag, maar op zondag nog wat mist. Toch eindigde Hadjar tijdens de triple header op P8, P13 en P10 en heeft hij in totaal nu vijf punten dit seizoen verzameld, terwijl dit er nog meer hadden kunnen zijn als hij tijdens de eerste twee raceweekenden niet zelf in de fout ging en niet in de steek werd gelaten door de strategie van Racing Bulls.

Oliver Bearman

Bearman heeft zichzelf na zijn dramatische eerste weekend in Melbourne prima herpakt en trok deze lijn met Haas aardig door tijdens de triple header. Bearman werd tiende, tiende en dertiende en liet zich weer een paar keer zien met wat inhaalacties. Bearman is tot nu toe de meest vermakelijk rookie geweest om naar te kijken en heeft tijdens drie van de vijf weekenden tot nu toe punten gescoord in een auto waarin dat niet vanzelfsprekend is en heeft tevens indruk gemaakt tijdens een paar van de kwalificaties.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto valt eigenlijk nog niet heel veel op dit seizoen. Dit is ergens goed nieuws, want het betekent dat hij ook niet veel fout doet. Daarnaast rijdt Bortoleto in een auto die eigenlijk alleen maar topsnelheid heeft, maar totaal niet om kan gaan met bochten en eigenlijk aerodynamisch gezien erg onderontwikkeld is. Bortoleto werd tijdens de triple header negentiende, achttiende en achttiende en kon eigenlijk weinig uithalen, iets wat ook voor zijn ervaren teamgenoot het geval was.

Liam Lawson

Liam Lawson heeft de afgelopen triple header doorgebracht bij Racing Bulls, nadat hij de eerste twee races reed voor Red Bull. Die races waren geen groot succes, maar in de auto van Racing Bulls gaat het niet veel beter tot nu toe. De Nieuw-Zeelander kan zichzelf nog niet echt meten met Isack Hadjar, die dus een prima triple header afwerkte. Lawson kwam op P17, P16 en P12 terecht tijdens de races zonder echt een kans te maken op punten die Hadjar wel scoorde in twee van die drie races. Dat Lawson ook bij Racing Bulls nog zoekende is, is duidelijk.

Jack Doohan

Dat Jack Doohan het moeilijk heeft in F1, zijn teamgenoot Pierre Gasly niet echt kan uitdagen en eigenlijk alleen in Bahrein een klein beetje indruk kon maken, is een feit tot nu toe. Doohan werd veertiende, negentiende, achttiende en achttiende (met een DNF in Melbourne) en had zeker tijdens de twee laatste raceweekenden een veel betere auto tot zijn beschikking dan zijn prestaties doen vermoeden. Dit liet Gasly wel zien in de andere auto. Ondanks dat Doohan nu tot de zomer heeft om zich te bewijzen als we de geruchten mogen geloven, zullen Franco Colapinto en Paul Aron in zijn schaduw afwachten op hun kans.

Het laatste nieuws over Verstappen

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

Verstappen legt Red Bull-problemen uit: "Uiteindelijk blijf je dan in hetzelfde hangen"

Red Bull ziet af van "right of review" en accepteert straf voor Verstappen

Albers lovend over reactie Verstappen na straf: 'Typisch het karakter van Max'

Gerelateerd