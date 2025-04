Red Bull Racing is in de Formule 1 de overhand kwijtgeraakt aan McLaren. De RB21-bolide van 2025 is geen grote verbetering vergeleken met de RB20 van afgelopen seizoen. Wat is er precies aan de hand? Max Verstappen probeert dat zo simpel mogelijk uit te leggen.

Verstappen schreef vorig jaar een vierde wereldtitel op zijn naam. Halverwege het seizoen had hij een voorsprong van 84 punten op Lando Norris, maar de McLaren-coureur kwam steeds dichterbij. Een woord kwam elke keer terug bij Red Bull: balansproblemen. De auto werkte gewoon niet meer mee. Teambaas Christian Horner verklaarde dat ze de problemen terug konden traceren naar een upgrade in Spanje in 2023, maar dat het oplossen ervan makkelijker gezegd dan gedaan was. De balansproblemen zijn vandaag de dag, zelfs met de nieuwe Red Bull, nog niet verholpen. Verstappen ligt momenteel 2 punten achter Norris en 12 punten achter Oscar Piastri na één van de tot nu toe vijf Grands Prix te hebben gewonnen.

Overstuur en onderstuur

Verstappen werd tijdens een interview met Viaplay in Djedda gevraagd om in jip-en-janneketaal uit te leggen wat er nou precies mis is met de RB21. "Over het algemeen hebben we overstuur bij het insturen en heel veel onderstuur in het midden van de bocht. Daardoor kan je een bocht niet echt aanvallen en ook niet in de bocht in laten rollen, want hij draait niet. Daar probeer je natuurlijk de setup op aan te passen, maar dan krijg je dezelfde problemen maar dan andersom. Of je krijgt in de snelle bochten weer een andere balans dan in de langzame bochten. Dus ja, het is heel moeilijk."

Zo goed mogelijk feedback geven

De problemen kwamen begin 2024 al sterk naar voren en tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna had hij er voor het eerst echt last van. "Het is eigenlijk niet heel anders dan wat ik vorig jaar had - misschien in iets mindere mate. Maar andere teams maken ook stappen vooruit, dus uiteindelijk blijf je dan een beetje hangen in hetzelfde probleem." Verstappen haalt er zijn schouders over op. "Je moet er gewoon mee leven. Je kan er toch niks aan doen. Ik probeer zo goed mogelijk feedback te geven en hopelijk wordt het dan stap voor stap beter."

