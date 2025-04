Max Verstappen liep al na tien seconden weg bij de traditionele interviews direct na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar ook bij Viaplay is de Red Bull Racing-coureur die vanavond tweede werd, niet gediend van vragen over de straf die hem werd opgelegd. Hij roept geïrriteerd dat hij het er niet over wil hebben.

Oscar Piastri schreef de race op het Jeddah Corniche Circuit op zijn naam en heeft ook meteen de eerste plek in het kampioenschap in handen. Hij dook aan de binnenkant van Verstappen bij de start en de laatstgenoemde besloot de chicane af te snijden om de laat remmende McLaren te ontwijken. Verstappen kreeg een tijdstraf van 5 seconden en moest deze incasseren tijdens de bandenwissel halverwege de wedstrijd. Hij verloor op die manier de leiding en dus ook de zege.

Irritaties lopen op bij Viaplay

"Daar hoeven we het niet over te hebben, dat is allemaal tijdverspilling", begint Verstappen tegenover Viaplay, gevraagd naar hoe hij zich voelt na de straf. "De race ging wel redelijk goed. Op deze baan heb je natuurlijk niet zo veel bandendegradatie en dat helpt ons natuurlijk een beetje. Over het algemeen denk ik dat ik wel redelijk tevreden ben. De balans is nog steeds niet hoe ik het wil hebben. We hadden heel veel onderstuur in het midden van de bocht in de laatste stint op de harde banden. Maar uiteindelijk zaten we er wel redelijk bij."

Chiel van Koldenhoven wilde tóch het moment in de openingsronde er nog bij halen. Verstappen reageerde stellig: "Nee!" De Viaplay-presentator zegt vervolgens: "Maar het was wel bepalend voor...", en hij kan zijn zin niet afmaken of Verstappen herhaalt duidelijk: "Dat maakt me niet uit, Chiel! Ik wil het er niet over hebben." Gevraagd waarom niet, antwoordt de Limburger: "Omdat ik dat niet wil."

