De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië is ten prooi gevallen aan Oscar Piastri. De Australiër profiteerde net voldoende van een vijf seconden tijdstraf van Max Verstappen, die hij ontving voor een incident bij de start. Verstappen finishte daardoor uiteindelijk als tweede. De derde plek was er voor Charles Leclerc. Lando Norris startte als tiende en finishte als vierde.

Onder de kunstlichten ging de race op het risicovolle stratencircuit in Djedda van start. Verstappen begon vanaf pole, maar zag Piastri al snel zij aan zij gaan met zijn Red Bull. Verstappen gaf geen millimeter toe en dat zorgde ervoor dat hij de eerste bocht afsneed om een botsing met de McLaren te voorkomen. Luttele seconden later crashte Gasly met Tsunoda. Beide heren raakten de muur en waren per direct uitgeschakeld. Het resulteerde direct in een safety car, iets waar het circuit in Djedda ook wel om bekend staat. De race werd al snel hervat en Verstappen voerde de herstart perfect uit. Op dat moment kreeg hij ook te horen dat hij een vijf seconden tijdstraf kreeg voor het startincident met Piastri.

Norris gefopt door Hamilton, wint wel posities

Norris was de race begonnen vanaf plek tien, maar lag na de beginfase al op de zevende stek. De Brit was dus druk bezig om zichzelf naar voren te vechten. Uiteindelijk verscheen hij aan de staart bij Hamilton, die natuurlijk de nodige ervaring heeft. Norris ging er met de DRS tot tweemaal toe aan voorbij, maar Hamilton wist dat hij met de daaropvolgende DRS-zone kon terugslaan. Zo bleef hij uiteindelijk meerdere ronden voor de McLaren. Norris liet zich echter geen drie keer foppen en koos er bij de volgende aanval voor deze in te zetten op het rechte stuk. En met succes, Norris klom op naar de zesde positie.

Verstappen in gevecht met Piastri, pitstops volgen

Verstappen wist in de tussentijd zijn voorsprong op Piastri uit te bouwen tot meerdere seconden. Russell kon het tweetal aan kop niet volgen en lag daar nog eens zes seconden verder achter. Bij McLaren moest er iets gebeuren richting Piastri en dus riepen ze de Australiër binnen in een poging een undercut te plaatsen. De stop verliep echter matig en duurde relatief lang. Hij kwam op de zesde plek weer terug op de baan. Red Bull reageerde niet gelijk en liet Verstappen nog even buiten. In de tussentijd kwam Russell wel binnen voor zijn eerste stop. Verstappen volgde iets later. Hij loste bij zijn pitstop gelijk zijn vijf seconden straf in. Hierdoor kwam hij achter de beide McLaren's terug op de baan, al moest Norris zijn stop nog maken.

Spanning voorin, Leclerc op podiumkoers

Terwijl Alonso zijn hart vasthield toen hij bijna in botsing kwam met Bortoleto, waren de camera's vooral gericht op de voorste vijf in het veld: Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen en Russell. Twee van hen, Leclerc en Russell, moesten hun verplichte pitstop nog maken. Leclerc deed dit als eerste van de twee in ronde 30. Verstappen kon op dat moment nog niet de aansluiting vinden bij Piastri, die virtueel aan de leiding ging. Leclerc ging op zijn nieuwe banden wel bijzonder rap. Hij kwam dan ook al snel aan de staart bij Russell, voor de virtuele derde positie.

Leclerc klopt Russell, Lawson 10 seconden straf

Norris kwam in ronde 35 binnen voor zijn verplichte stop en wisselde naar de mediums. Hiermee had hij een voordeel tegenover de concurrentie, die op gebruikte hards rondreden. Norris kon zodoende gaan jagen op Leclerc, die op zijn beurt weer jacht aan het maken was op Russell. Uiteindelijk wist de Ferrari met behulp van de DRS aan de Mercedes voorbij te gaan. Op dat moment kreeg Lawson een tien seconden tijdstraf omdat hij van de baan was gegaan en daar voordeel uit had gehaald, in gevecht met Albon.

Norris ontsnapt aan straf

Met nog tien ronden te gaan ging ook Norris aan Russell voorbij. In diezelfde periode kreeg hij echter ook te horen dat hij mogelijk gestraft ging worden voor het overschrijden van de witte lijn bij pit-exit. De stewards besloten hem echter te sparen. Hierdoor kon Norris de vierde plek veiligstellen en hield hij de schade voor het kampioenschap beperkt.

Piastri pakt zege in Djedda, Verstappen finisht als tweede

De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië viel uiteindelijk ten prooi aan Piastri, die door de vijf seconden tijdstraf van Verstappen voor de Red Bull wist te finishen. Verstappen werd zodoende tweede. De laatste podiumplek ging uiteindelijk naar Leclerc, die nipt Norris achter zich wist te houden. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Antonelli, Hamilton, Sainz, Albon en Hadjar.

