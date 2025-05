Oscar Piastri werd tijdens de F1 Grand Prix van Miami gevraagd naar het incident met Max Verstappen die de uitslag van de wedstrijd in Saoedi-Arabië twee weken geleden bepaalde. De coureur van McLaren laat weten dat hij achter de beslissing van de stewards staat en dat hij verwacht dat Verstappen even hard terug zal vechten.

Verstappen kwam niet lekker weg vanaf de pole position op het Jeddah Corniche Circuit, wat Piastri vanaf P2 op de grid de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. De Limburger ontweek de McLaren door de chicane af te snijden, maar omdat hij daarbij de leiding had behouden, kreeg hij van de stewards een tijdstraf van 5 seconden. Toen Verstappen deze tijdens de enige pitstop incasseerde, was hij de eerste positie en dus ook de overwinning kwijt aan Piastri. Het is tot aan Miami keer op keer besproken door allerlei coureurs en analisten, en niet iedereen is het met elkaar eens. Dat er discussie over ontstond, kwam niet als een verrassing volgens Piastri.

Eerste bocht bepaalde de uitslag

"Het verbaast me niet dat het zo'n onderwerp van gesprek was", begon Piastri tegenover de aanwezige media in Florida. "Het ging om de leiding in de race in de eerste bocht en waarschijnlijk had het invloed op de uiteindelijke uitslag. Ik vond dat de stewards het juiste besluit hebben genomen. Ik zat er ver genoeg naast, wat de regels ook zijn. Sommige mensen denken misschien dat er bewust wordt nagedacht over de richtlijnen, maar volgens mij draait het om instinct en waarmee je bent opgegroeid in de racerij. Ik ben het gewend om hard tegen anderen te racen, maar ik verwacht hetzelfde terug. Vroeger werd er ook zo geracet, dat weet ik zeker."

Piastri had niet iets te bewijzen

"Het maakt mij niet uit wie het is, ik zou altijd zo racen", vervolgde de kampioenschapsleider. "Ik verwacht ook niet van Max dat hij op een andere manier tegen me zal racen [vanwege Saoedi-Arabië]. Ik weet dat het altijd een uitdagend gevecht gaat worden met Max, aangezien hij tot de limiet pusht. Maar dat is ook waarom we dit doen. Ik had niet het gevoel dat ik iets te bewijzen had, maar zo race ik gewoon. Ik kan er trots op zijn dat ik op de baan bleef en mezelf op de positie kon zetten om de race te winnen."

