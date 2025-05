Tijdens de persconferentie heeft Nico Hülkenberg zijn kijk gegeven op de tijdstraf die Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Even een opfrisbeurtje, wat gebeurde er nou? Verstappen kreeg in Jeddah een tijdstraf van vijf seconden na een race-incident met Oscar Piastri. De Nederlander probeerde zijn koppositie na de start te behouden en verdedigde dit dusdanig fors dat hij in de bocht buiten de baan terechtkwam. De Australiër had een betere start, maar Verstappen was niet van plan om zijn positie in te leveren nadat hij buiten de bocht kwam. Volgens de FIA was de verdedigende actie tegen de regels en dus kreeg hij een vijf seconden tijdstraf die hij inleverde tijdens de pitstop.

Artikel gaat verder onder video

Geen ruimte geven door titel!

Vele reacties kwamen los: terecht of onterecht? Maar Hülkenberg is duidelijk, hij vindt het allemaal wat overdreven: “Ik denk dat deze jongens vechten voor het kampioenschap. Dat is op dit moment wel duidelijk”, begint hij in aanloop naar het raceweekend in Miami. “En als je voor een titel strijdt, is er geen ruimte om toe te geven. Dat is in het racen sowieso zelden zo.”

Onvermijdelijke situaties aldus Hulkenberg

Ook denkt de Duitse coureur dat dit soort situaties onvermijdelijk zijn, en al helemaal op circuits als die van Jeddah: “Turn 1 is een snelle bocht, ook al is het rechte stuk niet superlang. Je komt er gewoon hard op af. Voor mij persoonlijk horen dit soort dingen bij het racen. Het gebeurt nu eenmaal.”

