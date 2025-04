Dit Formule 1-seizoen is voor Max Verstappen de meest uitdagende sinds 2021. Waar hij het toen tegen Lewis Hamilton en Mercedes moest opnemen, moet hij nu strijden tegen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen wijst naar de sleutel tot het succes dat team papaja momenteel behaalt: Rob Marshall.

Marshall ging als ontwerper aan de slag bij Rolls-Royce na mechanische engineering te hebben gestudeerd aan de universiteit van Cardiff. Hij kwam in 1994 in de koningsklasse van de autosport terecht als race-engineer bij Benetton. Hij was medeverantwoordelijk voor het innovatieve massadempersysteem van de Renault in 2005, wat Fernando Alonso en het Franse merk hielp aan de wereldkampioenschappen dat jaar. Voor 2006 maakte Marshall de overstap naar Red Bull Racing waar hij als ontwerper en hoofdengineer aan de slag ging naast Adrian Newey. Beide topmannen hebben de Oostenrijkse formatie echter verlaten. Marshall zit sinds januari 2024 als hoofdontwerper bij McLaren, terwijl Newey sinds maart 2025 actief is bij Aston Martin als uitvoerend technisch partner.

Marshall maakt het verschil met flexi-wings

"Ja, ik denk wel dat hij het verschil daar maakt", vertelde Verstappen tegenover de Nederlandse media in Saoedi-Arabië, na een vraag van Motorsport.com. "Toen hij daar is gekomen, is dat ook wel duidelijk geworden." McLaren heeft enorme stappen gemaakt sinds Marshall zich bij de renstal uit Woking heeft gevoegd. Ze sleepten vorig jaar al het constructeurskampioenschap binnen, maar momenteel liggen Piastri en Norris ook nog eerste en tweede in de puntenstand van de coureurs. Marshall zou onder andere de expert zijn op het gebied van de controversiële flexibele vleugels. "Ja", antwoordde Verstappen dan ook op de vraag of hij denkt dat Marshall het brein is achter het 'foefje' op de MCL39.

Verstappen twijfelt of Red Bull het gat kan dichten naar McLaren: "Op dit moment denk ik dat het niet helemaal realistisch is om zo'n grote sprong te maken. Maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk tijd te vinden. Alleen is het moeilijk om te zeggen hoeveel we precies kunnen verbeteren. Anderen staan natuurlijk ook iets stil."

