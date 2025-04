Het komt niet als een verrassing dat Zak Brown vindt dat Max Verstappen bestraft had moeten worden in de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De CEO van McLaren komt op voor Oscar Piastri en zegt dat zijn coureur volledig naast de Red Bull van de regerend wereldkampioen zat zonder dat het een divebomb was.

McLaren heeft met een vierde overwinning in vijf races opnieuw de voorsprong in het constructeurskampioenschap vergroot. Piastri is verantwoordelijk voor drie van deze zeges. Na China en Bahrein zag hij ook op het Jeddah Corniche Circuit als eerste de zwart-witgeblokte vlag. Hij startte vanaf de tweede plaats en dook in de eerste bocht aan de binnenkant van Verstappen. De Red Bull Racing-coureur sneed de chicane af en kreeg daar een tijdstraf van 5 seconden voor. Omdat hij deze moest incasseren tijdens de pitstop, verloor Verstappen de leiding en uiteindelijk dus ook de overwinning aan Piastri. De juiste beslissing, vindt Brown.

Duidelijk oordeel van Brown over incident Verstappen

"Oscar is een sterke jongen en hij had een kans om de leiding te pakken", begint Brown tegenover F1 TV. "Het was eerlijk gezegd niet een of andere divebomb. Hij had duidelijk de leiding, hij zat er naast, hij had een betere start. Ik vind dat de straf de correcte beslissing was. Of we nou van positie hadden moeten wisselen of dat het een tijdstraf moest zijn, dat is aan de stewards. Maar het was een prima start, [Piastri] pakte de leiding en had de controle over de race, toen hij eenmaal de leiding had. Max heeft het ons niet makkelijk gemaakt. Ik moet zeggen dat het team het geweldig heeft gedaan. Lando's auto zag eruit als een LEGO-set op zaterdag, dus om de auto gerepareerd te krijgen en naar de vierde plek te rijden, bijna op het podium... Ik denk dat we alles geoptimaliseerd hebben op deze zondag."

