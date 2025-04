McLaren baas Zak Brown denkt dat het binnenkort fout zal gaan tussen zijn twee coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens hem is het niet de vraag óf maar wanneer de twee zullen gaan botsen met elkaar.

Norris en Piastri kennen allebei een sterk begin van het seizoen. Toch lijkt het voor de eerstgenoemde steeds lastiger te worden: Norris lijkt te kampen met mentale klachten en wist zich tijdens de kwalificatie in Jeddah niet van zijn beste kant te laten zien. In Q3 crashte de Brit met zijn auto, waardoor hij geen tijd kon neerzetten. Aangezien Norris hierdoor als tiende start en Piastri vanaf de tweede plek start, is het nog maar de vraag of de collega's elkaar zullen tegenkomen. Toch verwacht Brown dat de kans op een botsing groter zal worden naarmate het seizoen vordert.

Botsing zonder gevolgen

"Als je twee coureurs hebt, of ze nu in hetzelfde team zitten of niet, die 24 races lang naast elkaar rijden, dan gaat er een keer iemand een rem missen", zegt hij tegenover Sky Sports F1. Brown maakt zich er echter geen zorgen over: "Als het gebeurt, zien we het gewoon als een race-incident. Ze zijn geen van beiden opvliegend, dus we verwachten geen problemen in het team." Volgens hem is geen groot probleem mochten de twee coureurs in een botsing raken: "Dan kunnen we het gewoon achter ons laten. Ik denk ook niet dat het zo spannend wordt als mensen denken."

