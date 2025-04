Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om geen beroep aan te tekenen tegen de straf die Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dat besluit komt van het team zelf, zo weet men te melden bij De Telegraaf.

De straf voor de Nederlander volgde na een incident met Oscar Piastri tijdens de race in Saoedi-Arabië. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de chicane afsneed en zijn positie behield, nadat hij een moeizame start had en Piastri de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Hoewel er even gespeculeerd werd over een mogelijk beroep, heeft Red Bull nu besloten om de zaak niet verder te betwisten. Het team heeft ervoor gekozen om de focus te leggen op de volgende races en het huidige seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Officiële bevestiging

De beslissing van de renstal om geen verdere stappen te ondernemen, is inmiddels officieel bevestigd. Verdere details over de overwegingen die tot dit besluit geleid hebben, zijn er niet. Het lijkt er echter op dat het team de situatie heeft geëvalueerd en besloten heeft om de straf te accepteren. Christian Horner, de teambaas van Red Bull, gaf eerder al aan dat het indienen van een protest "niet waarschijnlijk" was, daar de stewards erg zeker van hun zaak waren, al sloot hij het niet volledig uit.

Focus op kampioenschap

De keuze van de Oostenrijkse formatie om de straf te accepteren, kan mogelijk invloed hebben op hoe het team en de Limburger zich voorbereiden op de komende races. Door zich neer te leggen bij de beslissing van de wedstrijdleiding, lijkt het team zich te willen concentreren op het behouden van hun competitieve positie in het kampioenschap. Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede in de race, achter Piastri. Het gat naar de kop van het kampioenschap, idem dito in handen van Piastri, bedraagt twaalf punten.