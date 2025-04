Piastri dominant, Verstappen blijft bij en Hamilton zoekende: conclusies na de triple header

F1 heeft de eerste triple header van het seizoen 2025 achter de rug, drie races waarin we meer te weten zijn gekomen over de pikorde, bepaalde coureurs en bepaalde teams. De conclusies na de Grand Prix van Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië.

Nog even het geheugen opfrissen: Oscar Piastri won de Grand Prix Bahrein en Saoedi-Arabië, terwijl Max Verstappen na een uitstekend weekend de Grand Prix van Japan op zijn naam schreef. Lando Norris en Piastri werden tweede en derde achter Verstappen in Japan, terwijl in Bahrein Russell en Norris op het podium stonden achter Piastri en in Saoedi-Arabië dit Verstappen en Charles Leclerc waren.

Pikorde in F1

We hebben, zeker nu we twee races in warme omstandigheden hebben gehad, een beter beeld van de pikorde gekregen. McLaren heeft de beste auto op de grid in alle omstandigheden en op welk circuit dan ook. Mercedes lijkt daarna de meest stabiele auto te hebben die tijdens elk weekend wel competitief is. Red Bull en Ferrari wisselen vervolgens elkaar een beetje af als het gaat om wie de derde auto is, wat afhankelijk is van het circuit of de weer/baanomstandigheden.

Williams is momenteel het Mercedes van de middenmoot: stabiel tijdens nagenoeg elk raceweekend. Dit kan van Haas. Alpine en Racing Bulls niet gezegd worden. Zekere Williams en Racing Bulls begonnen goed dit seizoen, maar zowel Haas als Alpine heeft zich inmiddels ook getoond in het gevecht om de laatste twee plekken in de top tien. Aston Martin en Kick Sauber hebben, zoveel is duidelijk, de minste auto van de grid.

Piastri dominant

Piastri was in China al de beste coureur en was eigenlijk in Australië ook sneller. In Bahrein en Saoedi-Arabië stond er geen maat op de Australische coureur, die zeker het weekend in Bahrein erg dominant was in zoals gezegd de beste auto van de grid. In Japan moest hij zijn meerdere erkennen in Verstappen, maar ook daar was Piastri erg snel. Al met al is Piastri de beste coureur van 2025 geweest en komt het vooral door zijn foutje in Melbourne dat hij nu niet een nog stevigere voorsprong te pakken heeft.

Verstappen, Russell en Leclerc blijven maximaliseren

Achter Piastri zijn drie coureurs bezig hun mogelijkheden in de auto die tot hun beschikking staat te maximaliseren. Dit is zeker voor Verstappen het geval. Met de huidige RB21 een achterstand van twaalf punten hebben op Piastri is een prima prestatie. De Nederlander zal hopen dat hij dit door kan zetten tot de upgrades in Imola en de nieuwe tests vanuit de FIA in Spanje, in de hoop dat de auto van Red Bull dan een stuk competitiever is.

Russell en Leclerc rijden eigenlijk ook een prima seizoen en maximaliseren eigenlijk elk raceweekend wel qua resultaten. Leclerc werd alleen in de problemen gebracht door de strategie in Melbourne en de DSQ vanwege een te lichte auto in China. Voor zowel Russell als Leclerc geldt dat ze momenteel de baas zijn over hun teamgenoot en tevens niet veel meer kunnen doen dan ze momenteel doen. Het is aan Mercedes en Ferrari om ze een nog betere auto te geven waarmee ze echt om zeges kunnen strijden.

Tsunoda en Hamilton nog zoekende bij Red Bull

Na de eerste twee races van 2025 besloot Red Bull afscheid te nemen van Liam Lawson en Yuki Tsunoda te promoveren naar het eerste team. In zijn eerste weekend, in Japan, deed Tsunoda eigenlijk alles goed behalve zijn tweede run in Q2. Daardoor kwam er van het weekend niet veel meer terecht. In Bahrein werd hij negende na een aardig weekend, terwijl in Saoedi-Arabië hij in de eerste ronde in botsing kwam met Pierre Gasly en zo een einde maakte aan zijn race. Ondanks dat de resultaten nog niet daar zijn, moete gezegd worden dat Tsunoda in ieder geval beter presteert dan Lawson en meer uit zijn auto haalt. Nu de resultaten nog.

Over coureurs die zoekende zijn gesproken: Lewis Hamilton hoort daar absoluut bij. De Brit ging naar Ferrari in de hoop dat hun auto hem beter zou liggen dan die van Mercedes, maar niets blijkt minder waar. Hamilton is ook bij het Italiaanse team zoekende en moet ruim zijn meerdere erkennen in Leclerc voorlopig. Het lijkt erop dat alle hoop gevestigd is op 2026 en de nieuwe auto's.

Rookies maken indruk

Voor de rookies is het tot nu toe een periode van wennen aan F1 geweest. De ene coureur gaat dat beter af dan de ander. Andrea Kimi Antonelli is weliswaar wat langzamer dan Russell tot nu toe, de Italiaan weet wel altijd stabiel onderin de top tien te eindigen en soms zelfs de top vijf te halen. Het is een tweede coureur waar Red Bull momenteel een moord voor zou plegen. Ook Isack Hadjar blijft indruk maken met vooral zijn kwalificaties, omdat de auto van Racing Bulls op zondag nog wel wat te verbeteren heeft. De Fransman heeft echter al flink wat punten weten te verzamelen dit jaar. Dit geldt ook voor Oliver Bearman, die na zijn dramatische eerste weekend in Melbourne drie goeie weekenden afwerkte en vervolgens in Djedda weer wat minder was. Toch weet de Brit het teamgenoot Esteban Ocon flink lastig te maken.

Er is natuurlijk ook altijd de andere kant van de medaille. Gabriel Bortoleto heeft nog niet heel veel laten zien, maar in de auto van Sauber is dit ook niet echt mogelijk gebleken tot nu toe. Liam Lawson viel door de mand bij Red Bull en is ook bij Racing Bulls nog aan het werken aan zijn vorm, terwijl Jack Doohan eigenlijk alleen in Bahrein een goed weekend heeft gekend en verder niet in de buurt komt van Pierre Gasly.

Spannende kwalificaties

Over de races in F1 valt vaak nog wel wat te klagen, maar de kwalificaties zijn tot nu toe bijna allemaal stuk voor stuk spektakelstukken geweest. De hoogtepunten kwamen in Japan en Bahrein, toen Verstappen met twee bizarre rondjes twee keer pole veroverde op het allerlaatste moment en McLaren versloeg in een auto waarin dat eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn. In Bahrein veroverde Piastri pole door Russell met 0.168 seconden te verslaan, in wat wellicht de minste kwalificatie was van 2025 tot nu toe. In China, toen Piastri pole pakte, zat de top acht binnen 0.5 seconden van elkaar, terwijl in Melbourne McLaren domineerde en Norris op 0.084 seconden pole veroverde.

Sainz begint zijn ritme te vinden

Het was tijdens de eerste drie raceweekenden van het seizoen 2025 duidelijk dat Carlos Sainz tijd nodig had om aan de auto en cultuur van Williams te wennen en dat Alexander Albon meer uit de auto kon halen dan de Spanjaard. Het was voor veel mensen ook duidelijk dat er een moment zou komen dat Sainz beter in zijn ritme zou komen. Dit moment lijkt aangebroken, want in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië was Sainz de betere. In Bahrein viel Sainz echter uit wegens schade nadat hij een sterke kwalificatie had gereden. In Saoedi-Arabië eindigde Sainz zesde tijdens de kwalificatie, terwijl hij tijdens de race Albon voor het eerst voor kon blijven door achtste te worden.

