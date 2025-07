George Russell (27) zegt zich geen zorgen te maken over zijn toekomst bij het Formule 1-team van Mercedes. De Brit, die over een aflopend contract beschikt, denkt dat hij bij het team blijft, ook als Max Verstappen (27) wél de overstap maakt. En dat laatste zou hij immers ook "prima" vinden, zo zegt hij.

Verstappen wel of niet naar Mercedes, dat is hét onderwerp dat in en buiten de paddock momenteel het meest besproken is. Mocht Verstappen wel de overstap maken, dan wijst iedereen naar Russell als degene die geslachtofferd wordt. Zelf ziet de Brit dat niet zo. Russell denkt dat hij een goede kans maakt om te blijven en zou het daarnaast niet erg vinden als Verstappen zijn nieuwe teamgenoot wordt. "Ik heb het vanaf het begin al gezegd: ik vind het prima om teamgenoot te zijn van wie dan ook", zo zegt hij bij de pers, waaronder GPFans, in Silverstone. "Natuurlijk zijn er veel gesprekken en geruchten, en allemaal wijzen ze naar mij [als degene die moet vertrekken, red.], maar vanuit hoe ik het zie is dat niet het geval."

Russell: Wolff moet doen wat goed is voor zijn team

Russell zegt dat hij erop gebrand is door te gaan met het team waarvoor hij nu actief is. "Ik wil doorgaan bij Mercedes richting de toekomst. Feit is dat Toto mij nooit heeft laten vallen, hij heeft me altijd zijn woord gegeven. Maar hij moet ook doen wat goed is voor zijn team, en daar val ik onder, maar ook de duizenden andere mensen die werken voor Mercedes. Voor mij is het niets om me zorgen over te maken, want ik denk niet dat ik waar dan ook naartoe zal gaan. En wie mijn teamgenoot ook gaat zijn, dat maakt me ook niet uit", aldus de Brit.

Er gaat wat gebeuren in de komende weken

Menigeen had verwacht dat als Russell zou verlengen bij Mercedes, dit op Silverstone wel bekend gemaakt zou worden, aangezien het zijn thuisrace betreft. Dit is tot op heden nog niet gebeurd en dat wakkert de speculaties alleen maar verder aan. Wanneer hakt Mercedes de knoop door? Volgens Russell staat er wel wat te gebeuren en zegt hij - net als Wolff - dat dit waarschijnlijk rond de zomerstop zal zijn. "Er zal de komende weken heus wel wat gaan gebeuren", zo zegt hij ietwat cryptisch.