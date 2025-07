Terwijl het raceweekend van de Britse Grand Prix al begonnen is, blijft de geruchtenmolen draaien. Max Verstappen, Red Bull, George Russell, Mercedes... Wie gaat waar naartoe? Eén ding is zeker: Helmut Marko, de hoofdadviseur, ergert zich aan de geruchten en gaat in op de mogelijkheden die Verstappen heeft.

Red Bull is sinds halverwege 2024 steeds verder teruggezakt in de pikorde. Verstappen kon nog wel het rijderskampioenschap binnenslepen, dankzij de enorme voorsprong die hij aan het begin van het seizoen had opgebouwd, maar het werd al gauw duidelijk dat Red Bull niet zo'n goede auto had als McLaren en Ferrari. Nu in 2025 ligt de energiedrankfabrikant vierde in het constructeurskampioenschap en de achterstand op niet alleen McLaren en Ferrari, maar ook op Mercedes wordt met elke race groter. Volgens Sky Sports Italia heeft Verstappen al getekend bij Mercedes, nadat er al zo veel geruchten over naar buiten waren gekomen, maar zover is het nog niet.

Marko ergert zich aan geruchten

"Hij heeft zijn handtekening niet gezet en dat kan hij überhaupt niet eens", zei Marko tegenover de Kleine Zeitung, reagerend op de geruchten die door Sky Sports Italia werden verspreid. Volgens de 82-jarige uit Graz zit een transfer van Red Bull naar Mercedes er dus niet in voor Verstappen. "Het begint gewoon irritant te worden. Het zijn steeds dezelfde vragen die naar voren komen en we geven steeds dezelfde antwoorden, omdat er niks is veranderd aan de situatie."

Verstappen geeft tegenover onder andere GPFans toe dat hij nog niet weet voor welk team hij zal uitkomen volgend jaar: "Ik heb nog geen besluit genomen. Het gaat mij niet om 2026. Ik concentreer me gewoon op [de komende races] en de samenwerking met het team. Heel veel mensen gaan dan verhalen verzinnen, maar daar heb ik niks mee te maken."

