Dr. Helmut Marko (82) is zich bewust van alle geruchten omtrent Max Verstappen (27) en een mogelijke overstap naar Mercedes. De Oostenrijker lijkt zich zelf nog weinig zorgen te maken over een vertrek, maar mocht het wel gebeuren, dan heeft Marko alvast een advies voor Mercedes: zet Verstappen niet naast Kimi Antonelli (18).

Nadat Mercedes-teambaas Wolff in het verre verleden naast de komst van Verstappen greep, heeft hij daar altijd spijt van gehad. Verstappen groeide immers uit tot een meervoudig wereldkampioen en misschien wel de beste coureur op de grid. Wolff hoopt nu in de persoon van Antonelli zelf een potentieel wonderkind in huis te hebben gehaald, maar de 18-jarige Italiaan moet zich eerst nog over een langere periode bewijzen. Antonelli doet het momenteel niet onverdienstelijk met een zevende plek in het wereldkampioenschap, maar de achterstand op teamgenoot George Russell is wel fors. Antonelli heeft echter de tijd nodig om zich verder te ontwikkelen en sneller te worden. De grootste fout die je dan kan maken, is hem naast Verstappen zetten, zo concludeert Marko.

Marko denkt dat Verstappen naast Antonelli niet wijs is

In media klinken al wekenlang geluiden dat Verstappen na dit seizoen de overstap maakt naar Mercedes. Hoewel zowel Russell als Antonelli een aflopend contract hebben bij de Duitse renstal, is vooral Russell die wordt genoemd als degene die plaats moet maken als Verstappen komt. Dat zou dan betekenen dat Verstappen de nieuwe teamgenoot wordt van Antonelli. Marko waarschuwt Wolff alvast en stelt dat dat uiterst onverstandig zou zijn. "Iedereen ziet er slecht uit tegen Max", zo vertelt de man uit Graz volgens het Duitse Auto Motor und Sport. "Verstappen zou te vroeg zijn voor Antonelli in zijn tweede jaar."

