Er is dit weekend natuurlijk ontzettend veel te doen rondom Max Verstappen en Mercedes, waarbij er behoorlijk veel lawaai is rondom een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen. Christian Horner wordt op de persconferentie voor teambazen gevraagd naar de geruchten.

De afgelopen dagen zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes in een behoorlijke stroomversnelling gekomen. Nadat Sky Italia eerder deze week berichten bracht dat er wel degelijk iets in de pijpleiding zit, werd dat later door de normale tak van Sky Sports weer tegengesproken. Vanzelfsprekend reageerde ook Verstappen op donderdag op alle speculatie. "Ik heb nog geen besluit genomen. Het gaat mij niet om 2026. Ik concentreer me gewoon op [de komende races] en de samenwerking met het team. Heel veel mensen gaan dan verhalen verzinnen, maar daar heb ik niks mee te maken."

Oscar Piastri

Eén dag later wordt ook Horner op de persconferentie voor teambazen het vuur aan de schenen gelegd over het gerucht dat constant rondcirculeert in de paddock: "Heel veel mensen zijn erover aan het praten. Het meest belangrijk is de relatie tussen de coureur en het team. Iedereen is duidelijk over wat men wil. Max zit al sinds de start van zijn carrière bij Red Bull. Al zijn successen zijn hier behaald. Hij heeft veel vertrouwen in het team en de mensen rond hem heen. Er is een hoop speculatie en lawaai, maar we voelen ons heel comfortabel rondom de hele situatie", zo vertelt hij tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. Vervolgens krijg hij de vraag of hij een 'plan b' heeft, mocht Verstappen toch zijn biezen pakken: "Oscar Piastri!", zo klinkt het grappend.

Russell de oorzaak?

Even later gaat het over de veelbesproken prestatieclausule die in het contract van Verstappen zou staan: "De contracten zijn iets tussen coureur en team. Er zit altijd iets van een prestatieclausule in. Ook in Max zijn contract. De absolute intentie is echter dat hij voor ons rijdt in 2026." Vervolgens komt Horner met een opmerkelijke verklaring over het losbarsten van al deze geruchten: "George heeft dit waarschijnlijk allemaal veroorzaakt om wat voor elkaar te krijgen intern en duidelijkheid te krijgen over zijn eigen situatie." Ten slotte krijgt hij nogmaals een vraag over zijn 'plan b', is bijvoorbeeld diezelfde Russell een optie? "Het is ongekend dat George nog steeds op de markt is. We hebben er niet mee gepraat, dus hij heeft veel vertrouwen dat hij blijft waar hij zit.

