Lewis Hamilton heeft voor eigen publiek de snelste tijd geklokt op Silverstone tijdens de eerste vrije training. De Ferrari-coureur liet een 1:26.892 noteren en was hiermee twee honderdsten sneller dan nummer twee Lando Norris. Ferrari zag er ook sterk uit in de racesimulatie. De derde tijd was er voor Oscar Piastri, terwijl een worstelende Max Verstappen niet verder kwam dan plek tien.

De eerste vrije training op Silverstone ging onder aangename omstandigheden van start. Het werd de aftrap voor het thuisweekend van heren als Hamilton, Norris en Russell, maar ook de aftrap voor rookies als Lindblad en Aron, die plaatsnamen in de bolides van respectievelijk Tsunoda en Hülkenberg. Alle teams, met uitzondering van Williams, stuurde haar coureurs naar buiten op de medium band. De gevestigde namen verschenen al snel aan de bovenkant van de tijdenlijst. Na enkele minuten ging het bijna gruwelijk mis voor Gasly, die de controle verloor en in een spin belandde. De Fransman kwam met de schrik vrij, maar het had anders kunnen aflopen. Russell ging in de tussentijd naar de snelste tijd met een 1:27.971, maar de Brit werd al vrij snel voorbij gestoken door Piastri, die tweede tienden sneller bleek.

Artikel gaat verder onder video

Racing Bulls bijzonder snel, Hadjar aan bovenkant tijdenlijst

Na ongeveer een minuut of twintig verscheen er een verrassende naam aan de bovenkant van de tijdenlijst op Silverstone. Het was niemand minder dan Hadjar die in zijn Racing Bull de snelste tijd wist te klokken. Ook Lawson kende een prima ronde en ging naar de derde tijd. Leclerc wist in de Ferrari de twee Racing Bulls uit elkaar te houden met de tweede tijd. Allen wisten deze tijd te realiseren op de medium band. Verstappen hing op dat moment nog rond in de middenmoot, maar de Nederlander wisselde als één van de eersten richting de softband. Zijn eerste run op deze band bracht hem naar de derde tijd, op een tiende van de snelste tijd van Hadjar.

Verstappen onzichtbaar, Hamilton laat snelheid zien

Verstappen klaagde over de boordradio dan ook over de afstelling van zijn auto. Hij was duidelijk nog niet tevreden. De eerste die Hadjar voorbij ging op de softband, was Norris. De McLaren-coureur ging anderhalf tiende sneller. Verstappen verbeterde zich vervolgens wel, maar bleef steken op de zesde tijd tussen de beide Racing Bulls in. Hamilton zette vervolgens een nieuwe snelste tijd neer met een 1:26.892. Norris, Piastri, Leclerc en Russell maakten op dat moment de top vijf compleet, terwijl Verstappen verder was teruggezakt naar plek tien.

Ferrari ook sterk in long runs, Red Bull heeft werk aan de winkel

Vervolgens stapten de teams geleidelijk over richting de racesimulaties en dus werden er weinig tijden meer verbeterd. Lindblad probeerde het nog wel en kwam tot de dertiende tijd, op een kleine zes tienden van 'teamgenoot' Verstappen. Diezelfde Verstappen zag er ook weinig imponerend uit in de long runs. Er is dus duidelijk nog werk aan de winkel richting de tweede vrije training, die later vandaag op het programma staat in Groot-Brittannië. Wie er wel goed uitzagen tijdens de long runs waren Ferrari en McLaren.

Hamilton de snelste, Verstappen tiende op Silverstone

Hamilton sloot de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië dus af als snelste met zijn ronde van 1:26.829. Daarachter volgden de twee auto's van McLaren. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Leclerc, Russell, Hadjar, Albon, Lawson, Antonelli en Verstappen. De rode lantaarn was er vandaag voor Sauber-coureur Bortoleto.

