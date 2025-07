Manager Raymond Vermeulen stelt bij Formule1.nl dat het heel gebruikelijk is dat er wordt gebabbeld met Mercedes. Het hoeft volgens Vermeulen niet direct te betekenen dat Max Verstappen de overstap maakt, maar de manager kan tegelijkertijd ook nog geen uitsluitsel geven over komend seizoen.

De afgelopen weken zijn de geruchten over een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes in een stroomversnelling geraakt. Het zou allemaal te maken hebben met de huidige situatie bij Red Bull Racing, waarbij echte progressie lijkt uit te blijven. Er worden weliswaar updates meegenomen, maar de achterstand op McLaren is nog steeds aanzienlijk. Daarnaast lijken Mercedes en Ferrari het team uit Milton Keynes inmiddels ook te hebben ingehaald.

Ontsnappingsclausules

Het is de afgelopen weken veelvuldig gegaan over eventuele ontsnappingsclausules in het contract van de viervoudig wereldkampioen. "Ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar het gaat veel over de prestatiesclausules die rond de zomerperiode wel of niet geactiveerd worden. De vraag is dan nog steeds wat er wel of niet gebeurt. Wellicht gebeurt er niets, en dat zou op zich ook niet vreemd zijn." Het contract van Verstappen loopt nog tot en met 2028, en zijn manager stelt dat dit ook gewoon uitgezeten kan worden.

Vermeulen kan ook nog geen duidelijkheid geven

Desondanks valt of staat alles met de prestaties van Red Bull en de vraag of het team zich weet te verbeteren. "Het is wel vaker voorgekomen dat prestatiesclausules geactiveerd werden en dat het daarna gewoon overwaaide", legt Vermeulen uit. Toch lijkt het in dit geval te gaan om een klassiek geval van 'waar rook is, is vuur', en ook Vermeulen kan geen garanties geven: "Maar honderd procent duidelijkheid over volgend jaar kunnen we nu niet geven, nee. Dat kan niemand."