Daar waar Max Verstappen zondag nog op zijn lip beet om maar niet kritisch te zijn op de straf die hij kreeg voor zijn actie in de eerste bocht van de eerste ronde tegen Oscar Piastri, laat vriendin Kelly Piquet op social media wél van zich horen.

Verstappen kreeg zondag een straf van vijf seconden voor het behalen van een voordeel buiten de baan. De Nederlander was in gevecht met Piastri, kwam aan de buitenkant van de bocht terecht en ging in bocht twee via de uitloopstrook verder, waardoor hij vóór zijn McLaren-rivaal bleef. De stewards waren van mening dat het de bocht van Piastri was en dat Verstappen ‘gewoon’ had moeten aansluiten.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Piquet

Achteraf was Verstappen het er totaal niet mee eens, al liet hij dat niet blijken. Zijn reactie was echter veelzeggend, want hij wilde simpelweg niet in de problemen komen door zijn mening te verkondigen. Daar waar Verstappen zich koest houdt, springt vriendin Piquet juist in de bres: "Ze zullen het blijven proberen, maar ze zullen je niet stoppen," schrijft ze.

Verstappen hield zijn kaken stijf op elkaar, vriendin Piquet laat zich wél van zich horen over de straf in Djedda🇸🇦 pic.twitter.com/Wv4t0ezzYD — GPFans NL (@GPFansNL) April 22, 2025

Gerelateerd