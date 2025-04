Er is een hoop te doen rondom Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Daar waar de Nederlander zelf graag geen straf had gezien, roepen andere mensen juist om een veel zwaardere straf. Ook Giancarlo Minardi is niet te spreken over de milde straf.

In de openingsfase van de Grand Prix van Saoedi-Arabië liep Verstappen al vroeg tegen een forse domper aan. De viervoudig wereldkampioen zag Piastri al snel langszij komen en samen gingen ze door de eerste bochtencombinatie. De Australiër gaf geen kans aan Verstappen en de Nederlander zag zich genoodzaakt om de bocht af te steken waarna hij weer voor Piastri terechtkwam. Hij gaf de positie niet terug en dat zinde de wedstrijdleiding niet: men gaf hem een vijf seconden tijdstraf, iets waar Verstappen zelf het totaal niet mee eens was.

Aan de andere kant was er juist onder sommigen een roep om een zwaardere straf, zo bijvoorbeeld ook Johnny Herbert: "Max Verstappen zijn incident met Oscar Piastri in bocht één was een penalty. Dit zijn de beste coureurs ter wereld. Ze hebben de beste inschattingen en het beste bewustzijn. Als je dan een actie maakt in bocht één, maar je compleet buiten de baan gaat, dan is dat een tien seconden tijdstraf. Uiteindelijk werden er vijf seconden uitgedeeld. Daar ben ik totaal geen fan van. Zeker niet als je de leiding wil pakken zoals Verstappen deed."

In navolging van de oud-steward is het nu ook Minardi die zwaardere straffen had willen zien: "Verstappen is altijd aanwezig, de auteur van een ongelofelijke pole position na een lastig weekend in Bahrein. Echter, ik ben het totaal niet eens met zijn straf. Vijf seconden is té weinig als je bekijkt hoeveel voordeel hij erbij behaalde, bovendien geberde het bij de start van de race. Hij had tijd genoeg om te herstellen, waardoor hij als tweede over de streep kwam, op iets minder dan twee seconden achter de Australiër. Een drive-through was veel constanter geweest", besluit de oprichter van het voormalig Minardi-team.

