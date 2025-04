Geruchten blijven de ronde doen dat Max Verstappen mogelijk opzoek is naar een nieuwe werkgever. Zelf praat hij niet over een vertrek bij Red Bull Racing, maar hij wordt wel gelinkt aan de F1-teams van Aston Martin en Mercedes. Het rumoer werd opnieuw aangewakkerd in Saoedi-Arabië, waar Verstappens manager Raymond Vermeulen werd gespot bij Alpine.

Verstappen is de regerend wereldkampioen en doet ook dit jaar mee in de strijd om de Formule 1-titel, maar tevreden met Red Bull is hij niet. De RB20 kampte vorig seizoen al met balansproblemen, maar gelukkig voor Verstappen had hij al een flinke voorsprong in de puntenstand opgebouwd, voordat onder andere Lando Norris het gat begon te dichten. Met de RB21 zijn de balansproblemen nog altijd niet opgelost, zoals de Limburger hier uitlegt, en er zijn tevens zorgen over hoe Red Bull het gaat doen vanaf 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin en Mercedes

Mocht Verstappen besluiten Red Bull te verlaten, dan zijn Aston Martin en Mercedes logische opties. Niet alleen topontwerper Adrian Newey is bij Aston Martin aangesloten, maar motorfabrikant Honda zal vanaf 2026 ook die overstap maken. Verstappen heeft altijd een goede relatie gehad met de Japanse grootmacht. Aston Martin zou zelfs al een aanbod hebben gedaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al jaren interesse gehad in de diensten van Verstappen en het verhaal gaat rond dat Russell en Verstappen van team kunnen wisselen.

Vermeulen gespot bij Alpine

Alpine zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn voor Verstappen. Hij zou dan worden herenigd met Pierre Gasly, aangezien de Franse formatie naar verluidt niet onder de indruk is van rookie Jack Doohan. Raymond Vermeulen werd in Saoedi-Arabië afgelopen weekend gespot bij Alpine. De manager van Verstappen was daar in gesprek met teambaas Oliver Oakes, zo lieten tv-beelden zien tijdens de vrije trainingen.

Ralf Schumacher ziet een toekomst van Verstappen bij Alpine voor zich: "Wie zijn we compleet vergeten en speelt ook een rol? Alpine", zo stelde hij bij Sky Deutschland. "Volgend jaar heeft [uitvoerend adviseur] Flavio Briatore een Mercedes-motor. De auto is helemaal zo slecht niet."