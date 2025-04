Bizar nieuws vanuit Italië: een staatsfonds uit Saoedi-Arabië zou in gesprek zijn om het Formule 1-team van Aston Martin over te nemen van Lawrence Stroll, en Max Verstappen zou al een driejarig contract ter waarde van 264 miljoen euro aangeboden hebben gekregen.

'Een berg geld voor de deal van de eeuw', zo schrijft het doorgaans goed ingevoerde La Gazetta dello Sport. Max Verstappen zou een aanbod van 300 miljoen dollar, omgerekend 264 miljoen euro, van Aston Martin hebben gekregen, in ruil voor een driejarig contract bij het Britse Formule 1-team. Deze deal, dat de grootste transfer uit de geschiedenis van de Formule 1 zou zijn, zou worden gesponsord door het Saoedische staatsfonds Public Investment Fund (PIF), onder het voorzitterschap van kroonprins Mohammed bin Salman: dezelfde man die voetballer Cristiano Ronaldo tweehonderd miljoen euro overmaakte, om nog twee jaar bij Al Nassr te blijven spelen.

Grootste deal uit de Formule 1-geschiedenis

Het staatsfonds heeft twintig procent van de aandelen van autobedrijf Aston Martin Lagonda in handen, en sponsort het Formule 1-team van Lawrence Stroll via oliegigant Aramco. Het salaris van Verstappen - die volgens het medium al heeft besloten na dit jaar bij Red Bull Racing te vertrekken - zou met deze deal van 50 miljoen euro naar 88 miljoen euro per jaar stijgen. Verstappen wordt al langere tijd aan Aston Martin gelinkt, vanwege de onrust en tegenvallende performance van Red Bull Racing. Daarnaast gaat de Britse formatie vanaf 2026 met Honda-motoren rijden en hebben ze Adrian Newey aan boord weten te halen.

