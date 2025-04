Leo Turrini is al decennialang de Italiaanse expert op het gebied van de Formule 1. Hij bracht rapportcijfers uit na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Waar Charles Leclerc en Oscar Piastri ieder een 10 kregen, moest Max Verstappen het met een 7 doen. Bij de Quotidiano Nazionale legt hij uit waarom.

Leclerc startte als vierde op het Jeddah Corniche Circuit en bleef lang buiten op de mediums om zo nieuwere harde banden over te hebben voor de slotfase. Met dit voordeel kon hij George Russell voorbij om een podiumplek binnen te slepen. "Hij rijdt met de SF-25 naar de derde plaats, een prestatie die doet denken aan zijn beste dagen. Godzijdank draagt hij rood!", aldus Turrini die de Ferrari-coureur een 10 geeft. Ook Piastri, die won na een straf van Verstappen, krijgt een perfecte score. "Hij is de nieuwe Kimi Räikkönen. Hij zegt heel weinig en lacht nog minder. Maar hij is sterk. Hij forceert een foutje van Verstappen en hij verdient het om naar de leiding in het kampioenschap te stijgen."

Verstappen zou boos op zichzelf moeten worden

Antonio Giovinazzi heeft eveneens een 10 gekregen. De voormalig Sauber-coureur komt tegenwoordig uit voor het Ferrari-fabrieksteam in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. Hij won de 6 Uur van Imola samen met James Calado en Alessandro Pier Guidi.

Turrini is verder lovend over Maya Weug, de Nederlands-Spaanse dame die voor Ferrari uitkomt in de F1 Academy. Ze leidt momenteel de puntenstand en krijgt een 9 van de Italiaanse journalist: "De Prancing Horse weet ook daar hoe ze de hoofdrol moeten spelen."

Verstappen werd tweede in de Grand Prix van Saoedi-Arabië, nadat hij de leiding had verloren door de controversiële tijdstraf die hem werd opgelegd na het afsnijden van de eerste chicane. Turrini geeft de Red Bull-coureur een 7: "Ojee, hij komt erachter dat de regels ook voor hem gelden. Hij heeft zijn kansen verspild door die straf. Het zou hem goed doen als hij voor de verandering eens boos op zichzelf zou worden."

