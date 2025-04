Red Bull Racing heeft het er dit seizoen zwaar mee en hoewel we positieve geluiden horen richting Imola, is Helmut Marko er zeker nog verre van gerust op richting het restant van dit seizoen. Volgens de adviseur zal met name de hoge temperatuur later dit jaar, zoals in Miami, nog veel roet in het eten gaan gooien.

Voorlopig is het zeker niet het seizoen waarop Red Bull Racing gehoopt had. De Oostenrijkse formatie is uiterst wisselvallig en met name de prestaties van Max Verstappen zorgen ervoor dat het team nog een enigszins acceptabele plek in het wereldkampioenschap bezet met de derde stek. De achterstand op McLaren is wel na vijf races al opgelopen tot maar liefst 99 punten, waardoor de constructeurstitel al een heel eind uit het vizier is. In het coureurskampioenschap staat Verstappen er nog prima bij, al moet men dan wel snel een oplossing vinden voor de tegenvallende RB21.

Geen voordeel voor Red Bull

We hoorden na Djedda wel enkele positieve geluiden over met name richting Imola, al waarschuwt Marko dat het het lek nog lang niet helemaal boven is: "Wat betekenen de bevindingen van de eerste vijf races voor de komende Grand Prix in Miami? We hebben het hier wel weer over een heel ander circuit, maar er zijn vooral hogere temperaturen te verwachten. Op papier is dit geen voordeel voor ons. Tijdens de derde training in Djedda lagen we acht tienden achter McLaren, onder aanzienlijk warmere omstandigheden dan later in de kwalificatie", zo waarschuwt hij in zijn column voor Speedweek.

Omstandigheden

Marko vervolgt: "Wij en onze andere concurrenten hadden verwacht dat McLaren iedereen achter zich zou laten. Maar dat gebeurde niet. Wij verwachten echter dat de omstandigheden in Miami gunstiger zullen zijn voor McLaren. Onze taak is op dit moment om een ​​breder window voor onze racewagen te ontwikkelen en ook om bepaalde zwakke punten van de auto te verhelpen vóór de Europese races en zo de basissnelheid van de auto te verbeteren", besluit hij.

