Max Verstappen heeft een vertrekclausule in zijn contract staan. Dat heeft Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, bevestigd. Maar wil hij daadwerkelijk vertrekken bij de energiedrankfabrikant, dan moet Verstappen naar verluidt een flinke som geld inleveren. Craig Slater van Sky Sports F1 laat in aanloop naar de Britse Grand Prix weten dat het gaat om negen cijfers.

Red Bull kondigde het op 3 maart 2022 aan: Verstappen heeft een contractverlenging getekend en blijft tot eind 2028 bij het team. Maar de Oostenrijkse formatie is in rap tempo gezakt in de pikorde. Verstappen heeft vier wereldkampioenschappen op rij kunnen verdienen, maar of hij het dit seizoen kan verlengen met een vijfde titel, lijkt onwaarschijnlijk door de stappen die McLaren heeft gemaakt met Oscar Piastri en Lando Norris. Geruchten doen de ronde dat hij opzoek is naar een andere werkgever en dat zou dan Mercedes moeten worden. Verstappen heeft zojuist bevestigd dat hij "nog geen besluit heeft genomen" over 2026.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Mercedes-motor trekt aan Verstappen, maar Red Bull was altijd zijn ideale team'

Prestatieclausule bevestigd

Maar als Verstappen een contract heeft tot eind 2028, waarom zou hij dan eerder weg mogen? Dat komt door een vertrekclausule die in het contract staat, en dat hangt af van hoe Red Bull Racing presteert. Horner heeft zelf bevestigd dat deze clausule bestaat. "In elk contract zit een prestatieclausule-element", zei hij in augustus 2024. De details van de clausule zijn niet publiekelijk bekend.

Naar verluidt gaat het er echter om dat Red Bull vierde of lager in het constructeurskampioenschap moet staan aan het einde van juli. En momenteel ligt Red Bull vierde, 47 punten achter Mercedes en 48 punten achter Ferrari. Dan zou Verstappen eind deze maand dus kunnen zeggen dat hij weg wil bij Red Bull voor 2026, maar daar zit een asteriskje aan. Het gaat om geld.

OOK INTERESSANT: Liam Lawson fileert Zak Brown: "Hij begrijpt niet waar hij het over heeft"

Meer dan 100 miljoen

Slater zegt dat een teaminsider van Red Bull hem heeft verteld dat Verstappen een bedrag van in de negen cijfers moet betalen om de clausule te activeren. "Er is een interne discussie gaande binnen de hiërarchie van Red Bull: wil je liever Verstappen kwijt of een ongelukkige Verstappen behouden? En dan is er nog het idee wat een teaminsider me heeft uitgelegd. Het zou Max negen cijfers kosten, meer dan 100 miljoen pond dus, om zich uit het contract te kopen. Ga je dat forceren of gaan ze tot met een andere regeling komen, zoals wanneer een voetbalspeler gewoon weg kan gaan, als hij dat wil?"

Gerelateerd