'Mercedes-motor trekt aan Verstappen, maar Red Bull was altijd zijn ideale team'

Jenson Button heeft in een interview aangegeven dat hij onder de indruk is van Max Verstappen. Nu alle transfergeruchten de wereld in zijn gebracht, snapt Button wel waarom hij wordt gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Zo noemt hij de Nederlander de beste coureur ooit in de Formule 1.

Ondanks het doorlopende contract van Verstappen tot eind 2028 blijven de geruchten over een overstap naar Mercedes aanhouden, zeker nu duidelijk is dat er gesprekken zijn gevoerd tussen het Verstappen-kamp en Mercedes. Button begrijpt de interesse, maar suggereert wel: "Het blijft lastig om echt vast te stellen wie volgend jaar competitief zal zijn.”

Button is louter positief over Verstappen

De Brit begint uiterst lovend: "Het mooie van Max is dat hij waarschijnlijk de beste coureur is die ooit in een Formule 1-auto heeft gereden", aldus de wereldkampioen van 2009 tegenover Sky Sports. "Iedereen wil hem hebben. Het is een geweldige positie om in te zitten." Hij lijkt dus te begrijpen waarom elk team Verstappen wil inlijven en daarbij verdient hij dus ook de beste auto.

Red Bull is een perfecte match, maar dit beeld gaat veranderen

Button denkt dat Red Bull jarenlang het perfecte team was voor de viervoudig wereldkampioen, maar ziet ook dat de keuze om te blijven steeds minder interessant zal worden. "Red Bull heeft Max altijd veel gegeven en de auto past precies bij zijn rijstijl. Maar de vraag is of het team volgend jaar opnieuw sterk genoeg zal zijn. Iedereen praat nu over de krachtbronnen." Uiteindelijk begrijpt de Brit ook waarom Mercedes een interessante optie zou kunnen zijn: "De motor van Mercedes is misschien wel de sterkste. Ik snap dat Max daar heel graag zou willen zitten."

