Niet alleen doen geruchten de ronde dat Max Verstappen bij Red Bull Racing zal vertrekken, maar dat ook Christian Horner de renstal zal verlaten. In het geval van de teambaas zou het echter draaien om een gedwongen vertrek. Verstappen werd in aanloop naar de Britse Grand Prix van de Formule 1 gevraagd naar de positie van Horner.

Als we het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport moeten geloven, liggen er twee keuzes bij Red Bull Racing: of Verstappen gaat weg of Horner gaat weg. Het feit dat er gesprekken zouden zijn tussen Verstappen en Mercedes over een mogelijke transfer, is misschien een politiek spelletje om Horner onder druk te zetten. Jos Verstappen beweerde vorig jaar al "dat er problemen ontstaan als hij blijft" en dat Horner "niet goed is voor het team". Naar verluidt heeft het kamp van Verstappen er problemen mee dat een aantal topmannen zijn vertrokken die cruciaal waren voor het succes van Red Bull - denk aan ontwerpers Adrian Newey en Rob Marshall, sportief directeur Jonathan Wheatley en hoofdstrateeg Will Courtenay om nog maar een paar op te noemen.

Pusht kamp Verstappen voor ontslag Horner?

Het kamp van Verstappen zou ervoor pleiten dat Horner of vervangen moet worden of dat zijn macht binnen Red Bull Racing, waarvan hij niet alleen de teambaas, maar ook de CEO is, behoorlijk ingedamd moet worden. Er zou dan een nieuwe teamleider moeten komen of een nieuwe managementrol gecreëerd moeten worden. Andreas Seidl, voormalig McLaren-teambaas die op Le Mans veel successen kende met Porsche, en Peter Bayer, de huidige CEO van Red Bull-zusterteam Racing Bulls, zijn naar verluidt als kandidaten naar voren geschoven.

Verstappen werd op Silverstone gevraagd of het klopt dat zijn kamp aan het pushen is voor het ontslag van Horner. "Daar weet ik niks van af", klonk het stellig tegenover onder andere GPFans.

