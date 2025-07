Lewis Hamilton zit in zijn eerste seizoen bij Ferrari na vele succesvolle jaren bij Mercedes. De kans bestaat dat Max Verstappen richting de Zilverpijlen vertrekt. Hamilton zou hem wel van advies willen voorzien. Tevens legt de zevenvoudig wereldkampioen uit dat hij spijt heeft van een uitspraak die hij ooit deed over Verstappens huidige werkgever, Red Bull Racing.

Verstappen twijfelt over wat de juiste keuze is voor 2026: bij Red Bull Racing blijven of een stoeltje bij Mercedes aannemen. Tegenover onder andere GPFans heeft hij bevestigd dat hij nog geen besluit heeft genomen. Hamilton zou beamen dat Mercedes een topteam is om naartoe te verhuizen. Hij won 82 Grands Prix en zes wereldkampioenschappen met de Duitse formatie. Hij kijkt ernaar uit om te zien hoe silly season zich gaat afspelen en of Verstappen daadwerkelijk de overstap gaat maken.

Red Bull niet meer dan een energiedrankfabrikant

"Natuurlijk!", antwoordde Hamilton op de vraag of hij Verstappen advies zou geven over een mogelijke transfer naar Mercedes, als de Nederlander daarvoor naar hem toe komt. "Hij zit nu bij een team dat geweldig is. Vele, vele jaren geleden vroeg iemand mij iets... Volgens mij was ik toendertijd gewoon diehard Mercedes, want ik herinner me dat ik iets heb gezegd over dat Red Bull niet meer dan een energiedrankfabrikant is. Daar heb ik altijd spijt van gehad. Wat ik gewoon bedoelde te zeggen was dat Mercedes geweldig was. Ik probeerde gewoon mijn team te complimenteren."

Red Bull is een ongelooflijk team

"Maar de waarheid is, Red Bull is een ongelooflijk team", vervolgde de Brit. "Er zijn daar zo veel mensen die exceptioneel zijn, en ze hebben jaren gedomineerd." Sebastian Vettel won vier wereldkampioenschappen op rij van 2010 tot en met 2013, terwijl Verstappen met hetzelfde aantal titels aan de haal ging van 2021 tot en met 2024. "Wat ik kan zeggen, is dat als iemand mij zou vragen over Mercedes, dan zou ik zeggen dat het ook een fantastisch team is met passie, geweldige personeel, een geweldige fabriek en een geweldige sfeer om in te werken. Dus natuurlijk zou ik dat zeggen... Het zal interessant zijn om te zien wat er gebeurt."

