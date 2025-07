De 94-jarige Bernie Ecclestone gelooft niet dat Lewis Hamilton bij Ferrari nog een achtste wereldtitel aan zijn erelijst zal toevoegen. De oud-Formule 1-baas is uitgesproken: "Nee", antwoordt hij simpelweg op de vraag of Hamilton nog kampioen wordt. Ook kraakt hij zijn landgenoot af als Ecclestone terugkijkt op de succesjaren van Hamilton.

De overstap naar Ferrari verloopt tot nu toe behoorlijk moeizaam voor Hamilton. Ondanks alle verwachtingen vóór het seizoen heeft de Brit nog geen enkel podium behaald voor de Italiaanse renstal. Zijn voorlopig hoogtepunt was een overwinning in de sprintrace in China, maar verder wordt hij meestal overmeesterd door teamgenoot Charles Leclerc. Na de Oostenrijkse GP was Hamilton eerlijk over zijn prestaties bij Ferrari: "Het is gewoon niet goed genoeg." Ook Ecclestone ziet dat de mindere prestaties niet 'zomaar' zijn ontstaan. Ook doet hij een opvallende uitspraak over zijn succesjaren.

Artikel gaat verder onder video

Waar is de 'oude' Hamilton gebleven?

Ecclestone legt uit waarom: "Ik denk dat hij het geluk heeft gehad dat hij in een tijd reed waarin er minder competitie was, dus het was iets makkelijker. Nu heeft hij concurrenten, en toen hij alles won, stond er niet zoveel kwaliteit tegenover hem aan de top." Toch gunt hij Hamilton het beste: "Ik hoop dat hij het nog kan laten zien. Of hij nog kampioen wordt waar hij nu rijdt, is een heel ander verhaal."

Gerelateerd