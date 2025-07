Ralf Schumacher is kritisch over de positie van Christian Horner als teambaas bij Red Bull, nu het gerucht gaat dat Max Verstappen misschien vertrekt. Hij denkt dat de Britse teambaas niet de juiste man is om het team te kunnen leiden.

Sinds het vertrek van topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley gaat het duidelijk minder met Red Bull. Ook buiten de baan is het onrustig, vooral na het schandaal rond Horner eerder dit jaar. Schumacher ziet dat de problemen zich opstapelen: “Er is geen harmonie binnen het team. Iedereen weet dat; je ziet het ieder weekend.” De Duitser ziet dat er het een en ander mis is bij het team van Red Bull Racing en denkt dat dat niet heel lang meer goed kan gaan, mede dankzij één man.

Grote reorganisatie in aantocht?

"Ik geloof niet dat Horner nog de juiste man is om Red Bull naar de toekomst te leiden", stelt de oud-coureur. "Hij zal het niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar ik denk dat zijn beslissingen mede hebben geleid tot de situatie waarin Red Bull nu zit." De onrust leidt volgens Schumacher tot grote veranderingen: "Ik verwacht een grote reorganisatie bij Red Bull. Zoals we bij Mercedes hebben gezien, wordt zo’n succesvolle ploeg extra kwetsbaar als er intern veel verandert." Zelf noemt Schumacher Horner niet per se het probleem, maar stelt hij dat het lastig is om nieuwe mensen te vinden en iedereen gemotiveerd te houden. "Dat is wat mij nu het meest opvalt en waar ik benieuwd naar ben", zegt hij.

