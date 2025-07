Max Verstappen werd op de mediadag voor de Britse Grand Prix van de Formule 1 niet alleen gevraagd naar een mogelijke overstap richting Mercedes. De coureur van Red Bull Racing werd ook gevraagd naar een sabbatical. Neemt hij een jaartje pauze of zien we hem in 2026 gewoon weer in de koningsklasse?

Er is veel gedoe rondom de toekomst van Verstappen. Hij zou bij Red Bull kunnen blijven, hopend op verbetering wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen. Hij zou kunnen verhuizen naar Mercedes die met meer vertrouwen naar 2026 toe lijken te werken. Hij zou ook zijn handtekening kunnen zetten bij Aston Martin om herenigd te worden met topontwerper Adrian Newey. "Ik heb nog geen besluit genomen", bevestigde Verstappen op Silverstone tegenover onder andere GPFans. Over een team niet, maar wel over of hij een sabbatical neemt.

Zeker weten geen sabbatical

"Nee, nee, ik ga zeker weten F1 doen", was het antwoord van Verstappen. Dat de Nederlander volgend jaar weer in de Formule 1 rijdt, is dus een gegeven, maar heeft hij in de simulator al kunnen proeven van de bolide van 2026? "Ik persoonlijk niet, maar het team natuurlijk wel. De andere coureurs en ik krijgen daar feedback van. Maar ik heb er zelf weinig mee gereden."

Op de vraag of Red Bull in Oostenrijk op zijn slechtst was en dat het team nu alleen nog maar verbeteringen kan vinden, reageerde Verstappen: "Dat is de Formule 1 nou eenmaal. Als iedereen precies wist wat ze moesten doen [qua ontwikkeling], dan zou iedereen races winnen of in ieder geval die kans krijgen. In de Formule 1 is dat helaas niet het geval, het is een ingewikkelde sport. Natuurlijk staan we niet waar we willen staan, maar we vechten nog steeds voor podiums. Het kan ook veel erger. Het is niet zo dat we laatste liggen."

