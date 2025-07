'Russell sloeg aanbieding Mercedes af', Verstappen gaat eerlijk in op besluit 2026 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Tijdens de mediadag op Silverstone ging het eigenlijk alleen maar over de geruchten rondom Max Verstappen en George Russell, en Red Bull Racing en Mercedes. Russell zou een aanbod van Mercedes hebben afgeslagen. Tijdens de persconferentie geeft hij toe dat hij nog geen contract heeft ondertekend, maar ook niet met andere teams praat. Verstappen geeft tegenover onder andere GPFans eerlijk toe dat hij nog geen besluit heeft genomen over welk team hij zal uitkomen in 2026. Wil hij Red Bull verlaten, dan kan het echter duur komen te staan. Wie Verstappen in ieder geval niet gaat vervangen bij Red Bull, is Carlos Sainz, zo heeft de Williams-coureur uitgelegd. Ondertussen is Lewis Hamilton bereid Verstappen van advies te voorzien.

'Russell sloeg aanbieding van Mercedes af: eenjarige deal met optie voor nog een seizoen'

George Russell en Max Verstappen staan met Mercedes in de schijnwerpers deze week door intense geruchten na de F1 Grand Prix van Oostenrijk en richting de Grand Prix van Groot-Brittannië. De onderhandelingen tussen Russell en Mercedes zouden moeizaam verlopen. Dit weet het Italiaanse Funoanalisitecnica te melden. Er zou volgens de geruchten een kink in de kabel zitten tijdens de onderhandelingen tussen de twee partijen. Zowel Russell als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli hebben een aflopen contract eind 2025 en zullen dus een nieuwe deal nodig hebben om ook volgend jaar voor Mercedes uit te kunnen komen. Bij Antonelli zal een vernieuwing van de deal met een jaar geen groot probleem zijn, maar Russell is een ander verhaal. Lees hier het hele artikel over de aanbieding die George Russell geweigerd heeft.

Verstappen eerlijk over bij Red Bull racen volgend jaar: "Heb nog geen besluit genomen"

Het was een drukte van jewelste bij Max Verstappen in aanloop naar de Britse Grand Prix van de Formule 1. Iedereen wil natuurlijk weten wat de regerend en viervoudig wereldkampioen gaat doen. Blijft hij bij Red Bull Racing of verhuist hij naar Mercedes? Maar dat besluit heeft de Limburger nog niet genomen. "Ik heb eerlijk gezegd niks toe te voegen vergeleken met wat ik vorige week zei", antwoordde Verstappen op de vraag hoe serieus hij bezig is met een overstap naar een ander team volgend jaar. "Vorige week presteerden we niet geweldig en we waren nogal ongelukkig met het resultaat." Hij werd in bocht drie al uit de wedstrijd gekegeld door Kimi Antonelli. "Ik zou niet zeggen dat we McLaren uit hadden kunnen dagen, maar we hadden er wel een redelijk goed resultaat uit kunnen slepen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die toegeeft nog geen besluit te hebben genomen.

Russell: 'Ik heb nog geen handtekening voor 2026 gezet en praat niet met andere teams'

George Russell weet nog niet voor welk team hij zal rijden in het F1-seizoen van 2026. In aanloop naar de Britse Grand Prix op Silverstone geeft hij tegenover onder andere GPFans toe nog niet zijn handtekening onder een contract te hebben gezet. Tegelijkertijd praat hij ook niet met andere teams. "Jullie draaien er niet omheen, hè?", antwoordde hij lachend op de vraag of hij al een nieuw contract heeft. "Nee, ik heb geen updates sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken. Ik heb dit al vaker gezegd gedurende het seizoen, maar ik ben voornamelijk gefocust op prestaties neerzetten. Dit is een enorm weekend voor ons, en voor mij omdat het mijn thuisrace is, mijn favoriete race van het jaar." Lees hier het hele artikel over George Russell die de kans extreem klein acht Mercedes te moeten verlaten.

'Red Bull is met deze dure voorwaarde gekomen voor Verstappen om exit-clausule te activeren'

Max Verstappen heeft een vertrekclausule in zijn contract staan. Dat heeft Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, bevestigd. Maar wil hij daadwerkelijk vertrekken bij de energiedrankfabrikant, dan moet Verstappen naar verluidt een flinke som geld inleveren. Craig Slater van Sky Sports F1 laat in aanloop naar de Britse Grand Prix weten dat het gaat om negen cijfers. "Er is een interne discussie gaande binnen de hiërarchie van Red Bull: wil je liever Verstappen kwijt of een ongelukkige Verstappen behouden? En dan is er nog het idee wat een teaminsider me heeft uitgelegd. Het zou Max negen cijfers kosten, meer dan 100 miljoen pond dus, om zich uit het contract te kopen." Lees hier het hele artikel over de afkoopsom voor Max Verstappen bij vertrek van Red Bull.

Sainz zal Red Bull afwijzen bij vertrek Verstappen: 'Blijf nog minstens twee jaar bij Williams'

In aanloop naar de Britse Grand Prix van de Formule 1 zijn de geruchten rondom Max Verstappen en Red Bull Racing, en George Russell en Mercedes het onderwerp van gesprek. Ook Carlos Sainz wordt ernaar gevraagd, aangezien hij vorig jaar nog kans maakte op een zitje bij de energiedrankfabrikant. Hij zal echter Williams trouw blijven, of Verstappen nou vertrekt of niet. Een overstap naar Red Bull wil hij niet. "Het belangrijkste voor mij zijn altijd prestaties geweest", begon Sainz tegenover onder andere GPFans. "En die prestaties zijn er. Ik zie dat er goede dingen aankomen en eerlijk gezegd is de performance van de auto dit seizoen beter dan wat ik van Williams had verwacht in 2025. Als alles samen kan komen, dan denk ik dat we P8 en P9 of P7 en P8 in het rijderskampioenschap kunnen pakken." Lees hier het hele artikel over Carlos Sainz die zichzelf niet als vervanger ziet bij vertrek van Max Verstappen.

Hamilton vertelt waarheid over Red Bull en wil Verstappen voorzien van advies: "Natuurlijk!"

Lewis Hamilton zit in zijn eerste seizoen bij Ferrari na vele succesvolle jaren bij Mercedes. De kans bestaat dat Max Verstappen richting de Zilverpijlen vertrekt. Hamilton zou hem wel van advies willen voorzien. Tevens legt de zevenvoudig wereldkampioen uit dat hij spijt heeft van een uitspraak die hij ooit deed van Verstappens huidige werkgever, Red Bull Racing. "Natuurlijk!", antwoordde Hamilton op de vraag of hij Verstappen advies zou geven over een mogelijke transfer naar Mercedes, als de Nederlander daarvoor naar hem toe komt. "Hij zit nu bij een team dat geweldig is. Vele, vele jaren geleden vroeg iemand mij iets... Volgens mij was ik toendertijd gewoon diehard Mercedes, want ik herinner me dat ik iets heb gezegd over dat Red Bull niet meer dan een energiedrankfabrikant is. Daar heb ik altijd spijt van gehad." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die spijt heeft van wat hij ooit over Red Bull heeft gezegd.

