George Russell weet nog niet voor welk team hij zal rijden in het F1-seizoen van 2026. In aanloop naar de Britse Grand Prix op Silverstone geeft hij tegenover onder andere GPFans toe nog niet zijn handtekening onder een contract te hebben gezet. Tegelijkertijd praat hij ook niet met andere teams.

Russell is bezig aan zijn vierde seizoen bij Mercedes, maar volgens de geruchten kan 2025 zijn laatste zijn. Het lijkt steeds aannemelijker dat Max Verstappen niet zijn vijfde wereldkampioenschap kan pakken dit jaar en de Nederlander is mogelijk opzoek naar een nieuwe werkgever waar hij wél een auto krijgt om te kunnen vechten voor de titel. Mercedes zou het nieuwe thuis van Verstappen kunnen worden, maar dat gaat dan mogelijk ten koste van Russell. De laatstgenoemde zou eventueel naar Red Bull Racing of Aston Martin kunnen verhuizen, maar in gesprek met deze teams is hij dus niet.

Gefocust op thuisrace winnen

Russell werd tijdens de persconferentie gevraagd of hij al een nieuw contract heeft. "Jullie draaien er niet omheen, hè?", antwoordde hij lachend. "Nee, ik heb geen updates sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken. Ik heb dit al vaker gezegd gedurende het seizoen, maar ik ben voornamelijk gefocust op prestaties neerzetten. Dit is een enorm weekend voor ons, en voor mij omdat het mijn thuisrace is, mijn favoriete race van het jaar. Mijn aandacht gaat volledig uit naar het proberen deze Grand Prix te winnen."

Extreem kleine kans dat Russell Mercedes verlaat

"Er zijn heel veel gesprekken gaande achter de schermen", vervolgde de Brit. "Ik weet hoe het staat met de loyaliteit [van Mercedes]. Het zijn gesprekken die niet publiekelijk hoeven te gebeuren en aan iedereen uitgezonden moeten worden. We hebben er wel meer over gepraat de afgelopen week, omdat er zo veel nieuwsberichten over uitkomen. Maar van mijn kant verandert er niks. Ik ben in betere vorm dan ooit, zo simpel is het." Op de vraag of hij met een ander team in gesprek is, reageerde hij stellig: "Nee." Hij maakte verder duidelijk dat de kans dat hij volgend jaar niet voor Mercedes rijdt "extreem klein" is.

