De afgelopen maanden werd er nog wat mysterieus over gedaan, maar inmiddels is duidelijk dat een samenwerking tussen Mercedes en Max Verstappen niet kan worden uitgesloten. Hoewel wordt gedacht dat de Nederlander George Russell zou kunnen vervangen, wordt een line-up met Russell én Verstappen bij de Zilverpijlen eveneens niet uitgesloten, zo legt teambaas Toto Wolff uit tijdens de persconferentie in Oostenrijk.

Afgelopen donderdag ontweek Verstappen op de persconferentie een aantal vragen over zijn toekomst, waarmee de speculaties over een mogelijke overstap zijn aangewakkerd. Ook Russell bevestigde dat Mercedes en Verstappen de afgelopen tijd met elkaar hebben gesproken. Voorlopig heeft Verstappen nog altijd een verbintenis tot en met 2028 bij Red Bull, maar bij een gebrek aan verbetering lijkt de Nederlander toch om zich heen te gaan kijken. Aston Martin is meerdere keren genoemd, waarbij Adrian Newey onlangs liet optekenen dat als zijn team de snelste wagen produceert, Verstappen beschikbaar is. Toch lijkt Mercedes de betere papieren in handen te hebben.

'Alles na Rosberg en Hamilton is makkelijk'

Russell en Verstappen in één team, dat lijkt voor velen toch wat onwaarschijnlijk, gezien de relatie tussen het duo. Toch vindt Wolff dat dit geen rol speelt, en hij wijst op het verleden van Mercedes: "Nou, ik kan me elke line-up voorstellen. Ik had [Nico] Rosberg en [Lewis] Hamilton die vochten om een wereldkampioenschap, dus alles daarna is makkelijk", opent Wolff. Het duo vocht in 2016 een bikkelharde titelstrijd uit, die uiteindelijk door Rosberg werd gewonnen. "Er zitten voor- en nadelen aan het hebben van twee coureurs die hard tegen elkaar strijden. We hebben voorbeelden gezien waar dat goed werkte, en andere waar het juist niet werkte."

Russell moet blijven wachten op contractverlenging

Dat het uitblijven van een contractverlenging voor Russell samenhangt met de interesse in Verstappen, wil Wolff niet bevestigen. Dat de druk op de Engelse Mercedes-coureur momenteel toeneemt, ziet Wolff wel: "Wat betreft de contractsituatie: onze sport draait om druk, constante druk. Of je nu in de auto zit of erbuiten, je moet daarmee om kunnen gaan en George weet dat, zoals elke andere coureur dat ook weet. Ik heb het gevoel dat wanneer je in een comfortzone wordt geplaatst, dat soms juist nadeliger is voor de prestaties dan wanneer er een bepaald drukpunt in het systeem zit."

