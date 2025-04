Max Verstappen en Red Bull waren het totaal niet eens met de straf van afgelopen weekend, waardoor een mogelijke overwinning in het putje ging. Volgens Johnny Herbert had het echter allemaal een stuk anders kunnen lopen als de Oostenrijkse formatie het allemaal wat slimmer had aangepakt.

De straf voor Verstappen volgde na een incident met Piastri tijdens de race in Saoedi-Arabië. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de chicane afsneed en zijn positie behield, nadat hij een moeizame start had en Piastri de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Hoewel er even gespeculeerd werd over een mogelijk beroep, heeft Red Bull later besloten om de zaak niet verder te betwisten. Vlak na afloop van de race was Verstappen echter allerminst te spreken over de tijdstraf die hij kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Foto met bewijs

Volgens Herbert heeft men bij Red Bull juist verzaakt door Verstappen niet te adviseren om Piastri voorbij te laten gaan, waardoor de FIA genoodzaakt was om in te grijpen. Mocht Verstappen meteen ervoor hebben gekozen om Piastri voor te laten, had men niet hoeven ingrijpen: "Horner kwam met een foto met bewijs om te laten zien wie voorop lag bij het ingaan van bocht één. Dat was een flinke hoop onzin. Het was de schuld afschuiven op de FIA ​​en de stewards. Dat is fout, het zou niet zo moeten zijn", zo hekelt hij tegenover Beste Online Casino Nederland de werkwijze van Red Bull.

Risicovolle strategie

Herbert vervolgt: "Red Bull had de kans om de plaats terug te geven maar ze kozen ervoor om dat niet te doen. Kimi Antonelli deed iets zeer vergelijkbaars met Charles Leclerc. Dezelfde bocht, dezelfde ronde, maar hij gaf de positie terug. Als Verstappen de positie terug had gegeven, had hij waarschijnlijk de race gewonnen. In plaats daarvan nam hij een risicovolle strategie met het krijgen van de vijf seconden straf terwijl hij vooraan lag met een vrije baan. Als het de snelle Red Bull van twee of drie jaar geleden was, waren ze er waarschijnlijk mee weggekomen. Het lukte de McLaren en Piastri echter om bij te blijven."

Meer Verstappen-nieuws

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

Verstappen legt Red Bull-problemen uit: "Uiteindelijk blijf je dan in hetzelfde hangen"

Red Bull ziet af van "right of review" en accepteert straf voor Verstappen

Albers lovend over reactie Verstappen na straf: 'Typisch het karakter van Max'

Gerelateerd