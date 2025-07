Lando Norris kijkt met vertrouwen vooruit na zijn goede weekend in Oostenrijk. Ook blikt hij nog terug op het incident tijdens de GP van Canada waar hij crashte door een botsing met Oscar Piastri. Hiervan is de Brit nog steeds erg zelfbewust.

"Ik voelde dat ik weer een beetje terug was bij de oude Lando, maar ik moet dat bewijzen met constante prestaties", begint hij op de persconferentie tegen onder andere GPFans. "Je denkt altijd dat je thuisrace je net dat beetje extra voordeel geeft." Norris geeft toe dat hij zich als coureur vooral laat leiden door gevoel. "Ik ben een rijder die het meeste voelt via mijn handen, via mijn grip op het stuur, dat is mijn gevoeligste punt. We proberen te begrijpen waar we dit seizoen wat zijn verloren en hoe we dat kunnen terugvinden."

Onderlinge strijd met Piastri maakt het team soms zenuwachtig

Over de onderlinge strijd binnen het team zegt Norris: "De hele race afgelopen weekend was ‘laat ze racen’. Ik weet zeker dat we het team soms zenuwachtig maken!" Toch benadrukt hij het belang van de grens niet overgaan: "Wanneer je op de limiet rijdt, is het makkelijk om fouten te maken. Dat willen we niet, en als team weten we dat we soms gezegd krijgen onze positie te houden."

Norris zelfbewust, maar beschouwt het als leermoment

Wat betreft zijn benadering voor de komende races is Norris duidelijk: "Mijn filosofie is simpel: doe niet wat ik in Canada deed." Ondanks de opluchting na Oostenrijk weet hij: "Hier zijn geen garanties; het is afhankelijk van het circuit, het asfalt en de banden. Maar ik ben zeker enthousiast; alles rondom het racen blijft het mooiste wat er is."

