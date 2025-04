Max Verstappen kreeg afgelopen weekend een straf van vijf seconden na een moment met Oscar Piastri, iets waar de Nederlander allesbehalve tevreden mee was. Volgens Johnny Herbert moet Verstappen echter in zijn handjes knijpen dat hij slechts vijf seconden aan zijn broek kreeg.

De straf voor Verstappen volgde na een incident met Piastri tijdens de race in Saoedi-Arabië. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de chicane afsneed en zijn positie behield, nadat hij een moeizame start had en Piastri de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Hoewel er even gespeculeerd werd over een mogelijk beroep, heeft Red Bull later besloten om de zaak niet verder te betwisten. Vlak na afloop van de race was Verstappen echter allerminst te spreken over de tijdstraf die hij kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Te lage straf

Herbert begrijpt niet waarom de Nederlander zo verbaasd was om zijn straf: volgens hem had het zelfs zwaarder moeten uitvallen. "Max Verstappen zijn incident met Oscar Piastri in bocht één was een penalty. Dit zijn de beste coureurs ter wereld. Ze hebben de beste inschattingen en het beste bewustzijn. Als je dan een actie maakt in bocht één, maar je compleet buiten de baan gaat, dan is dat een tien seconden tijdstraf. Uiteindelijk werden er vijf seconden uitgedeeld. Daar ben ik totaal geen fan van. Zeker niet als je de leiding wil pakken zoals Verstappen deed", zo stelt Herbert in gesprek met Beste Online Casino Nederland.

Verstappen wild de bocht in

Herbert vervolgt: "Het is dan best gemakkelijk om die vijf seconden terug te winnen, zoals ook al eerder gebeurd is. Als je vijf seconden straf gemakkelijk terug kan winnen, wat is dan het nut van de straf?" De voormalig steward vindt dat Verstappen had moeten liften richting de bocht: "Het was zeker een penalty. Wanneer je een bocht in gaat, zeker zo'n smalle bocht als deze, dan moet je de apex richting de kerb hebben. Daar zat Verstappen niet, hij zat er twee meter vandaan. Het was Piastri zijn bocht en hij kon zijn auto houden waar hij maar wilde. Max ging er te wild in door de remmen los te laten en Oscar richting bocht één te verslaan door heel veel snelheid mee te nemen."

Meer Verstappen-nieuws

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

Verstappen legt Red Bull-problemen uit: "Uiteindelijk blijf je dan in hetzelfde hangen"

Red Bull ziet af van "right of review" en accepteert straf voor Verstappen

Albers lovend over reactie Verstappen na straf: 'Typisch het karakter van Max'

Gerelateerd