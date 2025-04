Hét moment van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was natuurlijk de start waardoor Max Verstappen na zijn gevecht met Oscar Piastri een vijf seconden straf opliep. Volgens Ralf Schumacher had de Nederlander zijn straf zelfs kunnen voorkomen en hij legt uit hoe.

De straf voor Verstappen volgde na een incident met Piastri tijdens de race in Saoedi-Arabië. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de chicane afsneed en zijn positie behield, nadat hij een moeizame start had en Piastri de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Hoewel er even gespeculeerd werd over een mogelijk beroep, heeft Red Bull later besloten om de zaak niet verder te betwisten. Vlak na afloop van de race was Verstappen echter allerminst te spreken over de tijdstraf die hij kreeg.

Afsnijden niet het probleem

Inmiddels is er al veel gezegd en geschreven over zijn straf, zo zei Johnny Herbert bijvoorbeeld dat Verstappen de straf had kunnen voorkomen door simpelweg de positie aan Piastri te geven na het incident: "Red Bull had de kans om de plaats terug te geven maar ze kozen ervoor om dat niet te doen. Kimi Antonelli deed iets zeer vergelijkbaars met Charles Leclerc. Dezelfde bocht, dezelfde ronde, maar hij gaf de positie terug. Als Verstappen de positie terug had gegeven, had hij waarschijnlijk de race gewonnen." Volgens Schumacher had het zelfs nóg makkelijker gekund: "In mijn ogen, en dat zul je bij de stewards moeten verifiëren, was het afsnijden zelf niet het grootste probleem", begint hij bij Backstage Boxengasse.

Manier om ermee weg te komen

Schumacher vervolgt: "Hij nam het echter wel heel ruim en wist minstens twee autolengtes voorsprong te pakken. Hij accelereerde nog verder en profiteerde daarvan. Ik denk dat dát uiteindelijk de straf veroorzaakte. Hij greep het voordeel. Als hij zichzelf iets meer terug had laten vallen, zaten ze de volgende bocht weer naast elkaar. Als dat zo was, dan was hij er misschien wel mee weggekomen", zo besluit de broer van Michael Schumacher.

