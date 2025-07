We zitten om 17:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op Silverstone. De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië is de twaalfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de zestigste keer geracet op de baan die op de grens ligt van Northamptonshire en Buckinghamshire. Het is zo'n 25°C en zonnig. Kan Max Verstappen verbetering vinden of blijven thuishelden Lewis Hamilton en Lando Norris bovenaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Britse Grand Prix Sort by: Latest Oldest De vlag valt 🏁 De zwart-witgeblokte vlag wordt gezwaaid en dat betekent dat Vrije Training 2 voor de Britse Grand Prix ten einde komt. Lando Norris zette de snelste tijd neer met een 1:25.816. De McLaren-coureur was de enige die in de 1:25 wist te duiken. Ferrari zit er nog steeds goed bij met Charles Leclerc en Lewis Hamilton voor Oscar Piastri en Max Verstappen. De zaterdag van de Formule 1 op Silverstone begint met Vrije Training 3 om 12:30 uur lokale tijd. Tot dan! Sainz opnieuw in de fout Carlos Sainz heeft het duidelijk lastig in Luffield. De Williams-coureur was al eerder in die bocht gespind, maar nu gaat hij met zijn linkerwielen door de grindbak. Lange runs op mediums De meeste teams en coureurs zijn in het laatste kwartier bezig met de lange runs op de mediumband en dus hoeven we geen grote verbeteringen meer te verwachten. Isack Hadjar doet zijn lange runs op de softs evenals Carlos Sainz, en Ollie Bearman en Esteban Ocon doen dat op de harde compound. Verstappen vindt meer tijd in laatste rondje op softs Max Verstappen stijgt naar de vijfde positie in de tijdenlijst door een 1:26.314 op softs, voordat hij naar de pits gaat. De Red Bull-coureur heeft dus toch nog een extra pushronde gedaan op de zachtste compound. Hij is 0.498 seconden langzamer dan Lando Norris. Stand na run op softs Norris Leclerc Hamilton Piastri Antonelli Stroll Russell Hadjar Verstappen Lawson Albon Alonso Bortoleto Ocon Tsunoda Sainz Hülkenberg Colapinto Bearman Gasly (alleen tijd op mediums) Leclerc verbetert Charles Leclerc gaat paars in sector 2, vindt een extra anderhalf tiende en gaat naar de tweede positie. Hij staat 0.222 seconden boven Lando Norris. Hamilton tweede, Verstappen achtste Lewis Hamilton plaatst zich op de tweede plaats tussen Lando Norris en Charles Leclerc op 0.301 seconden afstand van de snelste man. De voorkant van de Red Bull van Max Verstappen ziet er 'lui' uit. Zoals de Nederlander al op de mediums zei, de voorkant reageert gewoon niet. Hij zet eventjes de achtste tijd neer, voordat Lance Stroll hem naar P9 duwt. Norris overal paars Lando Norris is sneller dan wie dan ook in elke sector en duikt als eerste in de 1:25. Om precies te zijn is het een 1:25.816 voor de McLaren-coureur, maar liefst 0.386 seconden onder Charles Leclerc. Lewis Hamilton haakt zijn ronde af. Leclerc klaagt, Piastri naar P2 Ondanks dat Charles Leclerc sneller is dan wie dan ook, zegt hij dat er iets mis is linksvoor en dat hij daarmee veel tijd verliest. Oscar Piastri kan echter geen betere tijd neerzetten dan de Ferrari-coureur. Hij gaat Silverstone rond in een 1:26.286, bijna een tiende langzamer. Leclerc weer naar P1 Charles Leclerc zet een tijd van 1:26.202 neer bij zijn eerste poging op de softs. Dat brengt de Monegask op de eerste positie, 0.181 seconden onder Kimi Antonelli. Runs op zachte band begonnen Vlak voordat we halverwege de tweede vrije training zijn, wisselen de teams van mediums naar softs. Kimi Antonelli gaat momenteel naar de eerste plaats met een 1:26.383, 0.140 seconden voor de andere Mercedes van George Russell. Isack Hadjar zit er weer goed bij op één duizendste van Russell. Stand na eerste runs op mediums Hamilton Leclerc Piastri Hadjar Russell Albon Antonelli Norris Verstappen Sainz Lawson Colapinto Alonso Tsunoda Stroll Bortoleto Hülkenberg Bearman Gasly Ocon Hamilton vindt drie tienden Lewis Hamilton gaat paars in sector 1 en 3. Dat brengt hem op een 1:26.592, 0.295 seconden onder Charles Leclerc. Ferrari één-twee Charles Leclerc pakt de eerste stek af van ploegmaatje Lewis Hamilton. Met een 1:26.887 zit Leclerc 0.015 seconden onder de lokale held. Sainz spint Carlos Sainz, die momenteel tiende ligt, spint bij het uitkomen van Luffield. Hij knalt bijna achterop de Ferrari van Lewis Hamilton. De stewards noteren dat de Williams-coureur op onveilige wijze terug de baan op kwam, toen Nico Hülkenberg eraan kwam, maar Sainz had weinig keus. Hij stond namelijk stil midden op de racelijn. Load more

