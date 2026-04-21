Management Norris grijpt in bij interview en legt hem het zwijgen op
Regerend wereldkampioen Lando Norris is tijdens een interview met een Britse journalist op opmerkelijke wijze gecensureerd door zijn eigen management. Tijdens het gesprek greep de begeleiding van de McLaren-coureur meermaals in, wat leidde tot een ongemakkelijke situatie waarbij er zelfs een generieke quote over Max Verstappen werd voorgekauwd.
De Britse coureur, die momenteel een moeizame seizoensstart kent en vijfde staat in het kampioenschap, sprak in aanloop naar de Grand Prix van Miami met journalist Donald McRae van The Guardian. Voorafgaand aan het gesprek had het management van Norris al een lijst met restricties doorgegeven. Zo mochten er geen vragen worden gesteld over zijn vriendschap en rivaliteit met Verstappen en George Russell, en was ook het bespreken van de veelbesproken nieuwe reglementen voor dit seizoen uit den boze.
Management grijpt in
McRae besloot de restricties deels te negeren en sneed de reglementswijzigingen, die vanaf het raceweekend in Florida ingaan, toch aan. Het management greep direct in en stelde dat de tijd om was, waarop Norris reageerde met de woorden: "Ik ben niet de baas". Toen de journalist vervolgens probeerde over te schakelen naar een eerdere overwinning van Norris in Miami, werd het gesprek opnieuw afgekapt. De coureur vroeg zijn team nog om de vraag toe te staan: "Waarom? Zeg ja".
Standaardantwoord over Verstappen
Nadat Norris een kort antwoord had gegeven, nam het management het woord over om een standaardzin over Verstappen te dicteren die in het artikel gebruikt moest worden. "Hij is een geweldige kerel, Max is de beste persoon ooit en we houden van hem. Quote", zo klonk het vanuit de begeleiding. McRae sloot zijn artikel af met de conclusie dat het treurig is dat een bewonderenswaardige wereldkampioen op deze manier wordt gecontroleerd. Het incident staat overigens niet op zichzelf: eerder dit seizoen weigerde Verstappen in Japan nog te praten zolang een andere journalist van The Guardian in de ruimte aanwezig was.
